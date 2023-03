Kramar Harrison Ford

Bästa film: ”Everything everywhere all at once”.

Bästa regi: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (”Everything everywhere all at once”).

Bästa skådespelare: Brendan Fraser (”The whale”).

Bästa skådespelerska: Michelle Yeoh (”Everything everywhere all at once”).

Bästa manliga biroll: Ke Huy Quan (”Everything everywhere all at once”).

Bästa kvinnliga biroll: Jamie Lee Curtis (”Everything everywhere all at once”).

Bästa originalmanus: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (”Everything everywhere all at once”).

Bästa manus efter förlaga: Sarah Polley (”Women talking”).

Bästa internationella film: ”På västfronten intet nytt”.

Bästa animerade film: ”Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Bästa animerade kortfilm: ”The boy, the mole, the fox and the horse”.

Bästa dokumentärfilm: ”Navalny”.

Bästa dokumentär, kortfilm: ”The Elephant Whisperers”.

Bästa foto: James Friend (”På västfronten intet nytt”).

Bästa klippning: Paul Rogers (”Everything everywhere all at once”).

Bästa originalsång: ”Naatu Naatu” från ”RRR” (av M.M. Keeravaani, Chandrabose) .

Bästa filmmusik: Volker Bertelmann (”På västfronten intet nytt”).

Bästa scenografi: Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper (”På västfronten intet nytt”).

Bästa visuella effekter: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (”Avatar: The way of water”)

Bästa kläder: Ruth Carter (”Black Panther: Wakanda forever”).

Bästa kortfilm: ”An Irish goodbye”.

Bästa makeup och hår: Adrien Morot, Judy Chin, Anne Marie Bradley (”The whale”).

Bästa ljud: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, Mark Taylor (”Top Gun: Maverick”).