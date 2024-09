Joel Kinnaman helt tyst i sin nya film: ”Utmaning”

Ålder: 44 år.

Familj: Flickvännen Kelly Gale, 28. Bror till skådespelaren Melinda Kinnaman.

Bor: Los Angeles (”Det magiska med där vi bor är att det är en internationell storstad, med en helt magisk natur. Jag är i havet eller på stranden varje dag och så har vi berg man kan hajka i”).

Bakgrund: Utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö, blev uppmärksammad för rollen som Raskolnikov i Backateaterns uppsättning av ”Brott och straff”.

Filmer, i urval: ”Snabba cash” (2010), ”The girl with the dragon tattoo” (2011), ”The killing” (tv, 2011–14), ”Safe house” (2012), ”Snabba cash II” (2012), ”Robocop” (2014), ”House of cards” (tv, 2016–17), ”For all mankind” (tv, 2019–2023), ”The secrets we keep” (2020), ”The suicide squad” (2021),