Så ska Marvel locka rumpor till biosätena

De stora drakarna hyllar biograferna i nya reklamfilmer

Publicerad: 08 maj 2021 kl. 18.17

Foto: Marvel Scarlett Johansson i ”Black widow”.

KRÖNIKA. Biograferna är på väg att öppna och de stora drakarna ser ljuset i tunneln.

I en ny reklamfilm hyllar Marvel bioupplevelsen – och lägger upp planen för de kommande årens spektakel som ska rädda filmbranschen.

Det sistnämnda gör de förstås inte på egen hand. Förra veckan släpptes även en speciell trailer för ”Fast & furious 9” som börjar med att Vin Diesel håller en predikan till publiken där vi får veta att inget är som att samlas i en biograf och känna spänningen när ljuset släcks. Klippet andas väckelsemöte.

Trailern är ett samarbete med biokedjan AMC, som även äger Filmstaden i Sverige, vars biografer ännu är stängda. Det är uppenbart att kedjorna slåss för sina liv och kolosser som ”Fast & furious” behöver locka rumpor till de tomma biosätena för att dra hem de riktigt tunga stålarna.

Foto: Marvel ”Avengers: Endgame”.

Buffé av glänsande äventyr

Nu har även Marvel kallat till gudstjänst. I ett färskt klipp påminns vi om hur mycket vi älskade (väl?) att se ”Avengers: Endgame” på bio tillsammans och får därefter veta vad vi har att se fram emot när vaccinet flyter i våra kroppar.

Under pandemin har aptiten inför fas 4, Marvels stora nysatsning, frestats med två tv-projekt på Disney+, den fantasifulla ”WandaVision” och den betydligt mer konventionella ”The Falcon and the Winter soldier”. Nu är filmerna också på väg, en buffé av glänsande äventyr.

Först ut är förstås ”Black widow” i juli, som har flyttats framåt ett antal gånger sedan pandemin började. Den följs av ”Shang-Chi and the legend of the Ten Rings” i september, Marvels första film med en asiatisk person i huvudrollen. Fler nya superhjältar presenteras i ”Eternals” i november, regisserad av Oscarvinnande Chloé Zhao (”Nomadland”) och med Angelina Jolie i huvudrollen.

En skräckfylld Doctor Strange

Därefter gör en rad bekanta ansikten comeback. Spider-Man svingar in på bio i december, en mer skräckfylld Doctor Strange kommer i mars 2022, sedan Thor två månader senare, följt av en ny Black Panther i juli (nej, Chadwick Boseman ska inte ersättas). Captain Marvel står redo igen i november 2022, då för en film som ska heta ”The Marvels”. Under 2023 kommer en ny film med Ant-Man, samt en tredje ”Guardians of the galaxy”.

Foto: Universal Mr Creosote i ”Monty Pythons Meningen med livet” (1983).

Risken finns att det kommer att kännas till sist som att vi har förätit oss på allt godis. En sista mintchoklad och vi kommer att explodera, som mr Creosote.

Biograferna behöver de här filmerna och många av oss kommer att ha fantastiskt kul när vi ser dem. Men när väl dörrarna har öppnats igen och kassaflödena ser ut att vara tryggade med hjälp av superhjältefilmer? Det är då vi vill se satsningar på smalare filmer för en bredare upplevelse.

