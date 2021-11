Spännande – men lång – väg mot Gucci-katastrofen

DRAMA

House of Gucci

Regi Ridley Scott, med Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin, Jack Huston.

I sina bästa stunder har detta drama om kärlek, otrohet, maktkamp och mord lite ”Gudfadern”-känsla över sig.

I sina sämsta stunder irriterar man sig på att många pratar engelska med konstig italiensk brytning.

Snart 84-årige Ridley Scott – fortfarande pigg, detta är hans andra storfilm i år, efter ”The last duel” – har velat göra den här filmen i 20 år. Det är så länge sedan han köpte rättigheterna till Sara Gay Fordens bok ”The house of Gucci : A sensational story of murder, madness, glamour, and greed”.

Skådespelare har kommit och gått. När Lady Gaga blev klar, efter genombrottet framför filmkameran i ”A star is born” (2018), föll andra bitar också på plats.

Modehuset Gucci grundades 1921 i Florens, Italien. Under 1980- och 1990-talet innebar en maktkamp att familjen till sist förlorade kontrollen över verksamheten. Numera ägs Gucci av helt andra rika människor.

Filmen skildrar dramatiken under de händelserika åren när allt gick åt skogen. En italiensk kvinna, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), förför Maurizio Gucci (Adam Driver) när hon förstår att han är arvtagare till imperiet. Fast pappan (Jeremy Irons) är inte glad över sonens hustru, han tycker inte den enkla dottern till en åkeriägare är värd hans son.

Patrizia nästlar sig därför in sig hos makens farbror (Al Pacino), också delägare, och hans son (Jared Leto) och lever under några år det rika societetslivet fullt ut. Men när maken intresserar sig för en annan kvinna (Camille Cottin) och affärerna går allt sämre, slutar alltihop i katastrof…

”Gudfadern”-känslan kommer förstås av att historien, som förlagans titel antyder, handlar om mord, galenskaper, glamour och girighet. Ridley Scott är en precis lika driven regissör som någonsin Francis Ford Coppola. Detta skulle kunna ha varit hans bästa film sedan ”Gladiator” (2000).

Om det inte vore att den är för lång. Och för rörig, det är inte helt lätt att hänga med i alla affärsturer. Och har för många märkliga uttal, när amerikanska skådespelare ska prata engelska med italiensk brytning.

Men filmen är spännande. Skådespelarna utmärkta. Särskilt Jared Leto (som knappt går att känna igen i flintskalleperuk) och Lady Gaga, mycket övertygande som lycksökerskan som även blir förälskad på riktigt i sin Gucci-man.

Filmen visas på bio.

