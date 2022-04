En episodfilm med kvinnor i centrum

DRAMA

Tillfälligheter och fantasier

Regi Ryûsuke Hamaguchi, med Katsuki Mori, Kiyohiko Shibukawa, Hyunri.

Oscarsvinnaren ”Drive my car” hade en röd Saab 900 i en av huvudrollerna.

”Tillfälligheter och fantasier” har ett antal kvinnor i centrum.

Ryûsuke Hamaguchis senaste film ”Drive my car” vann nyligen en Oscar för Bästa internationella film. En stark film, men Joachim Triers norska ”Världens värsta människa” borde ha vunnit.

Nu får Hamaguchis näst senaste film Sverige-premiär. Det är en episodfilm med kvinnor i centrum. Tre historier som inte alls hänger ihop med varandra. Som en novellsamling i rörliga bilder. Och som vanligt briljerar Hamaguchi mer med dialogen än bildberättandet.

Första historien börjar i en taxi. En fotomodell (Kotone Furukawa) berättar under en taxiresa för sin assistent Tsugumi (Hyunri) om sin nya pojkvän. Tsugumi förstår snabbt att det handlar om hennes ex. Komplikationer uppstår, minst sagt. Bra och engagerande. Sista historien, om två gamla gymnasielever (Fusako Urabe, Aoba Kawai) som springer på varandra av en slump, berör knappt alls.

Men mitthistorien är fantastisk. En sextokig elev (Katsuki Mori) försöker förföra en lärare (Kiyohiko Shibukawa) på ett ytterst raffinerat sätt och av en speciell anledning. Det osar sex om den historien, med fantastiska replikskiften och suveränt skådespeleri.

Där visar Ryûsuke Hamaguchi varför han är en av vår tids stora regissörer.

Filmen visas på bio.

