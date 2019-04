Filmrecensioner + FÖLJ

Fest för fansen i Avengers med extra allt och återblickar

Foto: Disney Jeremy Renner, Don Cheadle, Robert Downey jr, Chris Evans, Karen Gillan, Rocket, Paul Rudd och Scarlett Johansson.

avJens Peterson

FILM 24 april 2019 05:45

++++

Avengers: Endgame

Regi Anthony/Joe Russo, med Robert Downey jr, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Gwyneth Paltrow, Josh Brolin.

ÄVENTYR Läget är förtvivlat.

”Avengers: Infinity war” slutade med att hälften av allt liv på jorden försvann. Även många hjältar i Avengers upplöstes i rökmoln sedan onde Thanos lyckats få ihop sex Viktiga Stenar och använt kraften.

Nu fortsätter eländet. Clint Barton/Hawkeye ser några försvunna i förbannelsen och Iron man/Tony Stark ligger skadad på ett rymdskepp långt från jorden, långt bortom räddning.

Men då.

När jag högläste Bamse för min äldste son för länge sedan och det var olidligt spännande i slutet av en sida sa han förhoppningsfullt medan vi vände blad: ”Men då.”

Redan innan han kunde läsa var han medveten om ”men då”-effekten i berättande. När det såg mörkt ut fick Bamse tag i dunderhonungen och hjälpen var nära. Det är den förstås för Avengers också. Det kan väl inte ha varit en enda människa som trodde att de hjältar som verkade försvinna i ”Infinity war” verkligen var borta för evigt?

Sedan senaste filmen har gänget fått ny slagkraft genom Captain Marvel (Brie Larson), och hon är så fantastisk att de till och med måste skriva in en förklaring till varför hon är borta ett tag. Annars kunde hon ensam löst många av problemen i ”Endgame”. Hon är både Deus ex machina och dunderhoung.

Nu är det Natasha/Black widow (Scarlett Johansson) och Captan America (Chris Evans) som leder försöken att få ordning på allt. Som i tusen andra filmer ska styrkorna samlas ihop. Tony Stark vill inte, Thor har blivit fyllo med ölmage och Hulken/Bruce Banner har hittat ett liv där han förenar sina olika sidor.

Paul Rudd som Ant-man och tvättbjörnen Rocket (Bradley Cooper) bidrar med humor. Intrigen använder sig av kvantfysik för att hitta en förklaring till tidsresor.

Kan en tripp tillbaka återställa världen som den en gång var? Manuset har gott om skämt kring ”Tillbaka till framtiden” och andra filmer som rör sig i tid och rum.

Mest refereras de tidigare 21 filmerna i Marvels cinematic universe. För att hänga med i allt bör man ha koll på de flesta, inte minst ”Guardians of the galaxy”, ”Thor: Ragnarök” och ”Ant-man and the wasp”.

Gamla scener och platser får återbesök. Tillbaks till New York och strider där. Återseende med en del bekantingar som verkade ha försvunnit ur historien. En fest för fansen, men kanske i längsta laget för den som föredrar snabbtmat framför slow cooking.