Bakom scenen bränner nya Beyoncé-filmen till

Publicerad 2023-12-04

Beyoncé under världspremiären av "Renaissance world tour" på Friends Arena i Stockholm maj.

Renaissance: a film by Beyoncé

Regi Beyoncé Knowles-Carter, med Jay-Z, Diana Ross, Megan Thee Stallion



FILMRECENSION. I ”Renaissance: a film by Beyoncé” kommer vi närmare superstjärnan än under den faktiska konserten.

Trots alla musikaliska höjdpunkter – det är bakom scenen det bränner till.

KONSERTFILM I nya filmen äter Beyoncé macka och dricker ingefärsshot i Solna. Världspremiären av ”Renaissance world tour” i Stockholm var ett lyxigt spektakel. The New York Times på pressläktaren och vallfärdande fans från hela världen.

Nu gör Beyoncé som Taylor Swift: presenterar showen på bio. Simultant med premiären släpper hon nya singeln ”My house” som hon har skrivit tillsammans med The Dream. Det är den första musik hon ger ut sedan albumet ”Renaissance”.

Filmen börjar med glittrande, förväntansfulla cowboyhattar i publiken och superstjärnan med entourage i någon form av mantra: ”let go of negativity, let go of anxiety”. Ett mäktigt anslag som liksom stänger ute resten av världen. När Beyoncé i inledande ”Dangerously in love” gör en sådan där wailning som bara hon förmår går det ett sus genom salongen. ”Vissa använder en pensel, hon målar med sin röst”, för att använda ett citat ur filmen.

Över huvud taget tar biovarianten faktiskt konserten till en ny nivå. Där man på plats såg en myra på scenen kan man här specialstudera, säg, artistens lösnaglar.

Dessutom låter Beyoncé, till skillnad från Taylor Swift, tittaren följa med bakom scenen. Där berättar hon med en air av Kunskapskanalen om produktionen. Turnén tog fyra år från ax till limpa. Tre olika uppsättningar av scenen existerade parallellt.

Beyoncé säger att hon är mer fascinerad av processen än det färdiga resultatet och hyllar varje scenarbetare, filmare och redaktör som hon har försett med silvriga kläder för att alla ska vara del av konstverket. Bakom scenen träder föga förvånande ett superproffs fram. Ett kontrollfreak med koll på varje detalj – inte minst ljusshowen.

De musikaliska höjdpunkterna i all ära – ”Cuff it”, ”Virgo’s groove”, gästspel från Megan Thee Stallion, Diana Ross och Kendrick Lamar – men överlägset finast är de korniga, osminkade bilderna på Beyoncé i hoodie. När hon berättar att hon som svart kvinna måste kämpa hårt för att andra ska lyssna på henne på jobbet. När hon säger att hon inte har varit ledig på 44 dagar och gör yoga för att hitta tillbaka till sitt ”safe place”. När hon sitter i en soffa och bara försöker ta igen förlorad tid med sina barn.

Givetvis är det viktigt att komma ihåg att hela historien, högst tidsenligt, är vad den heter: ”a film by Beyoncé”. Ett kritiskt öga är inte att vänta. Men att en artist med så stor integritet bjussar på så mycket personligt är ändå fascinerande.

Ett axplock:

Familjen Knowles-Carter landar sin privatjet i Houston, Texas, där mamma visar barnen platsen hon växte upp på – och äter massor av friterad mat.

Beyoncé & Co hänger i Cannes under halva Europa-turnén och barn tappar tänder.

En rörande hyllning till bortgångna släktingen Uncle Johnny, som i begynnelsen sydde Beyoncés kläder och var en stor inspiration bakom senaste albumet.

Bronkit, antibiotika, massage av vadmuskler och den knäoperation som genomleds blott en månad före turnén blir också påminnelser om att Beyoncé faktiskt är lika gammal som Zlatan. Hon berättar att hon har kämpat mot skador och begränsningar i femton år.

I filmens slutscen springer Beyoncé på en strand. Samtidigt förklarar hon varför 40 plus ändå är bäst: ”finally I don’t give a fuck.”



Visas på bio.



