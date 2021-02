Ronnie Sandahls ”Tigrar” dubbelt belönad på Göteborg Film Festival

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 07 februari 2021 kl. 20.15

Uppdaterad: 08 februari 2021 kl. 10.04

Foto: GÖTEBORG FILM FESTIVAL Regissören Ronnie Sandahl och skådespelaren Erik Enge jublar över segern för ”Tigrar”. Till höger Ninja Thyberg, som tog hem kritikerpriset för filmen ”Pleasure”.

Årets stora vinnare på Göteborg Film Festival är Ronnie Sandahls ”Tigrar”, som vann både för bästa film och bästa skådespelare.

– Det känns fantastiskt. Och underbart att ta storslam, med både huvudpriset och skådespelarpriset, säger den 36-årige regissören.

När han var kring 20-strecket jobbade Ronnie Sandahl som reporter på Aftonbladet. Efter en roman (”Vi som aldrig sa hora”, 2007) började han ägna sig åt film. Debuten ”Svenskjävel” kom 2015. Två år senare skrev han manus till ”Borg”, där Sverrir Gudnason spelar tennislegendaren Björn Borg.

Nya filmen ”Tigrar” handlar om en 16-årig svensk (Erik Enge) som blir psykiskt nedbruten när han blir ungdomsproffs i italienska storklubben Inter. Rivaliteten bland killarna är stenhård. Förlaga till filmen är Martin Bengtssons självbiografiska bok ”I skuggan av San Siro”.

Vann även i Rom

”Tigrar” har redan vunnit priser vid filmfestivaler i Rom i Italien och i Busan i Sydkorea. Nu blev det alltså de två finaste priserna vid Göteborgs i år helt digitala filmfestival. Det har inneburit att festivalens filmer har setts av ungefär dubbelt så många som normalt.

– Det är å ena sidan något fånigt med filmvärldens besatthet av tävlan. Men samtidigt är jag ju otroligt mycket en tävlingsmänniska, jag har en tävlingsdjävul i mig. Jag trodde inte vi hade en chans mot Thomas Vinterbergs ”En runda till”. När vi dessutom tog skådespelarpriset från Mads Mikkelsen, det är ju en riktig skalp!

Är ingen sportfilm

För Ronnie Sandahl är det extra stort att vinna pris just i Göteborg, det var på den festivalen hans allra första kortfilm hade premiär för exakt tio år sedan.

Riktig premiär på svenska biografer, om världen återgår till något slags normalt tillstånd, blir det 27 augusti.

– Jag drogs till historien för mixen av brutalitet, sötma och absurd humor. Och jag ville skildra fotbollen inte som en lagsport utan som en individuell idrott. Filmens Martin Bengtsson kommer till en proffsmiljö där alla vill se honom misslyckas, där alla är fiender, trots att de har samma färg på tröjan.

– Jag använder idrotten mer som en miljö än att det är en sportfilm. Jag vill locka både de som är fotbollsidioter och de som inte ens skulle se en landskamp under pistolhot till biograferna.

Vinnarna på Göteborg Film Festival 2021

Dragon Award Best Nordic Film: ”Tigrar”, av Ronnie Sandahl.

Dragon Award Best Acting: Erik Enge, för ”Tigrar”.

FIPRESCI-priset (filmkritikernas pris): ”Pleasure”, av Ninja Thyberg.

Sven Nykvist Cinematography Award: Linda Wassberg, för ”Tove” (Finland).

Audience Dragon Award Best Nordic Film: ”En runda till”, av Thomas Vinterberg (Danmark).

Dragon Award Best Nordic Documentary: ”Flee”, av Jonas Poher Rasmussen (Danmark, Frankrike, Norge, Sverige).

The Ingmar Bergman International Debut Award: ”Mama”, av Li Dongmei (Kina, Frankrike).

Dragon Award Best International Film: ”Quo vadis, Aida?”, av Jasmila Zbanic (Bosnien-Hercegovina).

Nordic Honorary Dragon Award: Ruben Östlund.

Startsladden (bästa kortfilm): ”The expected”, av Carolina Sandvik.

Angelospriset (Svenska kyrkans pris): ”Sweat” av Magnus von Horn (Polen, Sverige).

Nordisk Film & Tv Fond Prize: ”Vargen kommer”, av Maja Jul Larsen (Danmark).

