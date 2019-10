Filmrecensioner + FÖLJ

Inte direkt gräslig men klart vissen Stephen King-filmatisering

avKarolina Fjellborg

4 oktober 2019 14:27

Foto: Netflix ”In the tall grass”.

FILMRECENSION Stephen Kings ”In the tall grass” har blivit en Netflix-film som försöker – men misslyckas med – att göra gräs skrämmande.

In the tall grass

Regi Vincenzo Natali, med Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Patrick Wilson, Harrison Gilbertson, Will Buie Jr och Rachel Wilson.

SKRÄCK ”Cube”-regissören Vincenzo Natali har tänjt ut Stephen King-novellen ”In the tall grass”, som skräckmästaren skrev tillsammans med sin son Joe Hill, till en mörk, tjatig och förvirrande långfilm, som är ungefär lika skrämmande som ogräs.

Två syskon (Laysla De Oliveira och Avery Whitted) stannar vid ett stort fält med högt gräs i mitten av ingenstans och hör en liten pojke ropa på hjälp. De ger sig in i gräset – och hamnar i en mardrömslabyrint där röster förvillar, tiden är skev, döden lurar runt varje strå och Patrick Wilson har ballat ur på ett härligt bombastiskt sätt.

Natali har fått till en hyfsad första, stämningsbyggande akt, men efter det går det utför. Reglerna för skräckbygget är bortom luddiga på ett sätt som gör en irriterad snarare än engagerad, både rollfigurer och skådespelare känns bleka och anonyma (förutom Wilson då), och som tittare har man förlorat intresset långt innan stackarna ute på fältet har förlorat förståndet.

Dock finns det en ingrediens (förutom Wilson) som gör ”In the tall grass” sevärd, och det är barnskådespelaren Will Buie Jr, som går den svåra balansgången mellan söt och läskig på ett perfekt sätt.

Det här är långt ifrån den gräsligaste Stephen King-filmatisering man har sett – men rätt vissen är den ändå.



”In the tall grass” har premiär på Netflix den 4 oktober.

