”Stockholm bloodbath” är kul, konstig och befriande knäpp

Publicerad 2024-01-17

Stockholm bloodbath

Regi Mikael Håfström, med Alba August, Sophie Cookson, Claes Bang, Adam Pålsson, Ulrich Thomsen.

FILMRECENSION. Svensk historia möter Quentin Tarantino, Guy Ritchie och Robin Hood i actionkomedin "Stockholm bloodbath".

ACTION/KOMEDI. "Swedish motherfuckers! I hate them all so much." Regissören Mikael Håfströms och manusförfattarna Erlend Loes och Nora Landsrøds "Stockholm bloodbath" börjar med UR-värdiga, informativa skyltar om bakgrunden till det blodbad som skulle komma att ta plats i Stockholm 1520, men blir snabbt något helt annat än en historiskt korrekt kostymfilm. Förutom att alla pratar engelska, ser vi snart hur filmens huvudperson Freja (Alba August) tvingas avbryta pilbågsjakten på hare för att i stället– SPLATT! – ha ihjäl en runtsmygande dansk soldat.

Fryst bild – POW! – och gul skylt: "Det mesta av det här har faktiskt hänt". Därifrån är det tusen fuck, svart humor, blodsplatter och split screen när historiska händelser visserligen äger rum, men där framför allt systrarna Freja och Anne (Sophie Cookson) blodigt ska hämnas på dem som brutalt mördat deras familj. En handskriven lista på män ska betas av, och de har alla presenterats med frysta bilder och namnskyltar med tillägg som "Evil man" och "Big Danish guy".

expand-left helskärm Claes Bang som Kristian Tyrann i ”Stockholm bloodbath”

Svensk historia möter Quentin Tarantino och Guy Ritchie alltså. Man har också en känsla av att en annan stor inspirationskälla varit 90-talets "Robin Hood: Prince of thieves", där Kevin Costners Robin Hood, Mary Elizabeth Mastrantonios Marion och Alan Rickmans Nottingham-sheriff kämpade med och mot varandra.

Men ja, "Stockholm bloodbath" är kladdigare och mörkare, alstrar inte samma värme, saknar Costners charm – och Claes Bang som Kristian Tyrann spelar förstås inte i samma skurkliga som Rickman. Det låter kanske hopplöst, men man har oväntat roligt och sammantaget är filmen lika befriande knäpp som direkt konstig.

Från absolut ingenstans kommer till exempel ett synkronicerat, orgiastiskt dansnummer som är så bisarrt att man måste bli imponerad av självförtroendet i att 1) ens komma på tanken, och 2) våga låta det överleva klippningen.

Långt ifrån all humor landar, det kantrar ibland över i trams och det håller inte för 2,5 timmar actionkomedi – men jag blir genuint glad av svansföringen och modet i att göra något som ligger så här långt utanför det förväntade.



Visas på bio.

expand-left helskärm ”Robin Hood: Prince of thieves”

