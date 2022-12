Såg på ”Avatar 2” – dog av hjärtinfarkt

Av: TT

helskärm Spänningen under "Avatar: The Way of Water" utlöste en hjärtinfarkt hos en man i Indien.

En man i Indien dog av en hjärtinfarkt mitt under en visning av James Camerons nya film ”Avatar: The Way of Water”, uppger The Independent.

Mannen kollapsade i biosalongen i mitten av filmen och fördes till Peddapuram Government-sjukhuset i Kakinada.

Enligt läkare kan infarkten ha orsakats av att filmen var så spännande att mannen fick arytmi, en rubbning av hjärtrytmen. Det kan i sin tur ha lett till att hjärtat till sist stannade av påfrestningen.

”Dödsfall av den här typen kan utlösas av känslomässig spänning och upprördhet. Men filmen i sig är inte orsaken till dödsfallet”, säger läkaren Pradeep Kumar D till tidningen.

Även under den första Avatar-filmen dog en man i hjärtinfarkt. Då i Taiwan 2010.