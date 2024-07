Ett utkast till en film, på sin höjd

”Scapegoat” är en fumlig och flortunn svensk thriller

Publicerad 2024-04-25

FILMRECENSION. En präst bestämmer sig för att vara hård mot de hårda i den svenska thrillern ”Scapegoat”.

En film som känns långt ifrån redo för att ge sig ut på biograferna.

Scapegoat

Regi Marcus Ovnell, med Tobias Hjelm, Dejan Čukić, Jenny Lampa, Marika Lagercrantz, Mikhail Fedorchenko, Linus James Nilsson.

THRILLER. Gängkriminella som lockar till sig unga och terroriserar hederliga medborgare medan polisen inte kan göra någonting åt saken är visserligen ett högaktuellt ämne. Och visst finns det något i idéutkastet ”en präst med ett våldsamt förflutet får nog och drabbar gangstrarna med sin heliga vrede”.

Men en färdig film måste vara mer än ett utkast, och Marcus Ovnells ”Scapegoat” är så ofullgången, otydlig och obearbetad på alla plan att den enda ledstång man som tittare har att hålla sig i, är den skriftliga synopsis som förklarar vad den egentligen handlar om.

Prästen Sam (Tobias Hjelm) arbetar på en mindre ort någonstans i södra Sverige, där församlingsmedlemmarna har börjat få nog av de kriminella danskar som har flyttat in, under ledning av bossen Andreas (Dejan Čukić). Och extra jobbigt är det för den ensamma mamman Mia (Jenny Lampa, som också har skrivit manus), vars tonårsson har lockats in i gängets käftar.

Ska Sam – som själv tydligen har en hårdhänt historia, även om den aldrig klarläggs – bita ihop? Eller ska han agera?

Och framför allt: Vad gör Marika Lagercrantz i den lilla birollen Berit i denna oerhört fumliga och flortunna film?

Handlar det om en tjänst av något slag?

Visas på bio, från den 26 april.

