Tom Hanks: ”Rolf Lassgård är fantastisk”

The post (2017) – Ett drama som kretsar kring ett stort journalistiskt avslöjande under Vietnamkriget.

Spionernas bro (2015) – Ett drama som utspelar sig under det kalla kriget.

The terminal (2004) – En dramakomedi om en man som tvingas bo på en flygplats.

Catch me if you can (2002) – Ett actiondrama om en framgångsrik bedragare.

Rädda menige Ryan (1998) – En krigsfilm om en grupp militärer som efter landstigningen i Normandie går bakom fiendernas linjer för att hämta hem en soldat.