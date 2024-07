Berörande om brittisk bys möte med syriska flyktingar 2016

Publicerad 2024-01-25

The Old Oak

Regi Ken Loach, med Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Jen Patterson.

DRAMA The Old Oak är en sliten pub i en sliten by i nordöstra England, nära Durham och dess medeltida katedral. Puben är den enda samlingsplatsen som finns kvar. Gruvan är stängd, folk flyttar, hus säljs till underpriser, de som bor kvar är bittra. Pubägaren TJ Ballantyne är en hygglig man som försöker hålla sig vän med alla, och när det anländer syriska flyktingar hjälper han till att köra och bära.

Alla är inte lika välkomnande. En del av byborna tycker att hjälp och solidaritet borde gå till lokala behövande som bott i byn länge.

Unga Yara är en av de nyanlända. Hon är duktig fotograf och har lärt sig engelska efter två år i flyktingläger. Hon får bäst kontakt med TJ och den engagerade Laura, som hjälper alla hon kan.

Filmen utspelas under varmare årstider 2016, men Brexit-omröstningen nämns inte. Ändå är det den klyftan som blottas. Mellan britter som vill stänga gränser och tycker de klarar sig bäst själva, och britter som vill öppna dörrar och sinnen. Mycket rädsla. Olika typer av hundar, gulliga livskamrater mot aggressiva bestar, understryker motsättningen.

Byns rötter i gruvarbetarstrejkerna på 1980-talet beskrivs i foton, och allt som gick sönder då. Flyktingarnas öden skildras mest genom Yaras familj. Hon anländer med sin mamma och de yngre syskonen, medan hennes pappa sitter i fängelse i Syrien.

Många tragiska livsöden, många sorger. TJ har egna smärtpunkter att bearbeta, och försöker vara så hjälpsam han orkar. Han vill inte förlora de få kunder han har på puben, även de han tycker uttrycker förfärliga åsikter,

Om hopp och hopplöshet. Vågar man tro att det ska bli bättre? Är det värt att försöka göra något tillsammans? Ken Loach och hans manusförfattare Paul Laverty skildrar mörka tider och djupa motsättningar, men vill lyfta en fana för medmänsklighet och gemenskap.

Filmen har biopremiär 26 januari.

