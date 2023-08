Hoppas vi slipper en ”Barbie”-uppföljare

PLATANIAS, GREKLAND. Det tog bara 17 dagar för ”Barbie” att passera en miljard dollar i intäkter. Första gången en film av en kvinnlig regissör har gjort det.

Hoppas nu bara att Greta Gerwig är klok nog att vägra göra en uppföljare.

På min grekiska favoritö Antiparos brukar jag alltid besöka utomhusbion och se om ”Mamma Mia!”. Eller se om… alla har sett den så många gånger så ingen tittar egentligen på filmen, det blir mer av en fest. En happening. Folk sjunger och dansar under musiknumren. Under spelscenerna trängs alla i baren och köper mer ouzo eller annat drickbart.

Hade varit kul att se ”Barbie” med en grekisk publik på Kreta, men enda biografen på turistorten är av någon anledning stängd.

Jag ska erkänna: Jag var tveksam till om ”Barbie” skulle bli bra. Hur gör man en vettig film om en docka, både älskad och avskydd i vissa kretsar? Vad skulle filmen handla om? Vad var målgruppen, barn eller nostalgiska vuxna kvinnor?

Samtidigt visste jag ju att ingen av de viktiga personerna bakom filmen – initiativtagaren Margot Robbie, som krävde att få Greta Gerwig som regissör och manusförfattare, ihop med maken Noah Baumbach – är några dumskallar. De fick till och med filmbolagscheferna på hopslagna Warner Bros. och Discovery, som fram till dess mest var kända för att döda vissa filmprojekt, att höja budgeten från 80 till 140 miljoner dollar. Och de lyckades till och med övertyga cheferna på Mattel, leksakstillverkaren bakom Barbie, att If you love Barbie… if you hate Barbie, this movie is for you, var en bra reklamslogan.

Samtidigt vägrade de och Ryan Gosling skriva kontrakt för någon uppföljare.

Något som filmbolaget nu förstås mer än något annat vill göra. Framgången blev ju större än någon ens vågat drömma om. Hoppas Gerwig & co kan stå emot x antal miljoner dollar de säkert skulle få för ännu en Barbie-film. Att de tycker de redan sagt vad de vill säga med sin feministiska komedi.

För spåren förskräcker.

”Blues brothers”, ”Love story”, ”The mask”, ”Sista natten med gänget”, ”Grease”, ”Blåsningen”… minns någon de uppföljarna i dag?