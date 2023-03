Keanu Reeves oväntade present till stuntmännen i ”John Wick: Chapter 4”

Fick tröjor med antalet gånger de dött

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

En av de snällaste killarna i Hollywood har gjort det igen.

Efter inspelningen av ”John Wick: Chapter 4” valde Keanu Reeves att ge bort tröjor till stuntmännen han ”dödat”.

Med numret som representerar hur många gånger var de behövt dö.

Den evige huvudrollen i ”John Wick: Chapter 4”, Keanu Reeves, 58, är känd för att vara ”en av de snällaste killarna i Hollywood”. Och han väljer återigen att leva upp till titeln.

Den senaste ”John Wick”-filmen lanserades den 22 mars i år och handlar om den föredetta lönnmördaren John Wick som är på jakt efter ett ryskt maffiagäng.

Filmerna kräver många ”dödsfall”. Sajten Bloody Disgusting har räknat ut att John Wick hittills haft ihjäl 299 personer i de första tre filmerna och fler kommer det bli i den senaste filmen.

En av stuntmännen, Jeremy Marinas berättade för The New York times att det i flera av filmens dödsfall, är samma person som rycker in som stuntman.

Därför valde Keanu Revves att ge bort t-shirts med nummer som representerade hur många gånger de behövde dö i filmen. För några var siffran över 20.

helskärm Keanu Reeves.

Dog flera gången under sju nätter

Jeremy Marinas fick i uppdrag att iscensätta en slagsmålsscen på den långa trappan som leder upp till Heliga hjärtats basilika i Paris.

– Du vill att 100 killar faller ner för trappan och du vill att jag ska göra varje reaktion och falla annorlunda. Självklart gör du det. Det var bara som vilken dag på jobbet som helst, säger han till The New York times.

Trappkampen tog sju nätter att spela in och krävde att varje stuntman fick ”dö” flera gånger om.

helskärm Bill Skarsgård i ”John Wick 4”.

helskärm Keanu Reeves.

Gav bort personlig Rolex

Men det är inte första gången som Keanu är generös mot stuntmännen. När den tredje delen av actionserien spelades in bestämde han sig för att visa sin uppskattning genom att ge alla i teamet en personlig Rolex.

Enligt Vanity fair bjöd han de fyra stundmännen på middag i Paris och gav de klockorna – som ska ha kostat över 100 000 kronor styck.