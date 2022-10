Skratta högt-rolig aktivism

”Bros” är allt en bra romkom ska vara

Publicerad: I dag 09.10 Uppdaterad: I dag 10.08

helskärm ”Bros”

Bros

Regi Nicholas Stoller, med Billy Eichner, Luke Macfarlane, Ts Madison, Monica Raymund, Guillermo Díaz, Guy Branum

FILMRECENSION. I ”den första romantiska komedin från en stor studio om två homosexuella män” träffas Bobby och Aaron – och ingen av dem är sugen på en relation.

KOMEDI/ROMKOM. Marknadsförd som "den första romantiska komedin från en stor studio om två män". Mass-”recenserad” av homofober som försökte sänka den redan innan den kom. I efterhand omdiskuterad för att den dragit in så lite pengar – och kanske beror det sistnämnda på det förstnämnda: att "Bros" marknadsförts som bred när den lutar mer åt superqueer indiekomedi.

I centrum: Bobby (Billy Eichner), vinnaren av "Best Cis Male Gay Man", ledare för podden "The Eleventh Brick at Stonewall" och kurator för ett museum för HBTQ+-historia. Har hittills aldrig varit förälskad, men träffar Aaron (Luke Macfarlane).

Regissören Nicholas Stoller – som har ett stadigt komediförflutet med filmer som "Dumpad" och "The Five-year engagement" – har skrivit manus tillsammans med huvudrollsinnehavaren Eichner (bland annat "Difficult people"). I en tid när amerikanska lärare inte får säga gay skriker resultatet gay från hustaken, och på så sätt är "Bros" ren aktivism. Inte sällan grov, alltid helt ointresserad av om alla hänger med i internskämt och referenser eller om publiken känner sig bekväm. Samtidigt allt en bra romantisk komedi ska vara: romantisk, het, smart, turerna känns i magen (även om typerna är lite kantigt skrivna) – och dessutom ovanligt skratta högt-rolig.



Visas på bio.

helskärm ”Bros”.

helskärm

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.