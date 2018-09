Vad var bäst, sämst, galnast och äckligast på årets Venedig-festival?

FILM 7 september 2018 21:43

VENEDIG. Under lördagskvällen slutar den 75:e upplagan av världens äldsta filmfestival. Då delar Guillermo del Toro, Naomi Watts, Trine Dyrholm, Christoph Waltz och de andra i juryn ut sina priser.

Aftonbladets Jan-Olov Andersson summerar elva dagar med 72 långfilmer, 15 kortfilmer, en tv-serie, intervjuer och cocktailpartyn på sitt sätt.

Vad var bäst? Sämst? Galnast? Äckligast? Mest skandalöst?

BÄSTA FILM I

”Roma”. Alfonso Cuarón skildrar sin barndom i 1970-talets Mexiko City. Ett hembiträde räddar allt när familjelyckan krackelerar. En hjärtskärande vacker hyllning till denna kvinna.

På bilden regissören med skådespelerskan i huvudrollen, Yalitza Aparico.

BÄSTA FILM II

”Werk ohne Autor”. Oscarsvinnaren för ”De andras liv” (2006), Florian Henckel von Donnersmarck, är tillbaka med en episk skildring av Tyskland under tre decennier, sedd genom en kostnärs ögon.

BÄSTA FILM III

”The nightingale”. Jennifer Kent följer upp hyllade skräckfilmen ”The Babadook” med en ännu bättre film, ett våldsamt feministiskt hämnddrama som utspelas i 1800-talets Australien. En italiensk kritiker var så upprörd att han högt skrek ”hora” när regissörens namn dök upp i eftertexterna. Festivalen drog tillbaka hans ackreditering.

På bilden filmens stjärna Aisling Franciosi, känd från ”Game of thrones”.

BÄSTA TV-SERIE

Ja, det vet vi ju inte än, men de två första avsnitten av ”Min fantastiska väninna”, efter Elena Ferrantes böcker, var väldigt lovande. Och tjejerna som spelar de två huvudrollerna, som barn och som tonåringar, var lika charmiga i verkligheten som de är bra framför kameran.

På bilden de fyra unga tjejerna som spelar seriens huvudpersoner som barn och tonåringar.

GALNASTE FÖRSLAG

Greken Yorgos Lanthimos historiska kostymdrama ”The favourite” är precis så härligt galet som man förväntar sig av regissören till ”Dogtooth” och ”The lobster”. Varietys chefskritiker menar att regissören, med sin uppenbara talang, borde få chansen att göra en ”Star wars”-film. Det skulle bli galet…

På bilden Rachel Weisz och Olivia Colman, två av nya filmens stjärnor.

BÄSTA LÅT

”The shallow” som Lady Gaga sjunger i slutet av ”A star is born”. Blir inte förvånad om hon får hålla tacktal på Oscarsgalan nästa år.

På bilden Bradley Cooper och Lady Gaga i filmen.

LÖGNHALS

Joel Coen sa på presskonferensen att han inte förstår varför han och brorsan Ethan alltid beskrivs som ironiska. Detta sagt efter ojämna episodfilmen ”The ballad of Buster Scruggs”, en drift med vilda västern-genren, där nästan varenda scen är – just ironisk.

På bilden Tim Blake Nelson i filmen.

I-VÄNTAN-PÅ-TARANTINOS-FILM

Nästa år kommer Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood”, om 1960-talet och Charles Manson-morden. I väntan på den var Mary Harrons ”Charlie says” inte så dum. En stark skildring av hur Manson manipulerade kvinnorna i sin omgivning att bli mörderskor. Marianne Rendón, Hannah Murray och Sosie Bacon imponerade alla tre. Och tyckte att vi svenskar skulle vara stolta över filmens fotograf, Crille Forsberg.

ÄCKLIGASTE SCEN

En stor spindel kryper in i munnen på John C. Reilly när han ligger och snarkar och sover i västernfilmen ”The Sisters brothers”. Ja, han och Joaquin Phoenixs rollfigurer heter så i efternamn.

– Jag avslöjar inte om spindeln var äkta eller en specialeffekt, sa John C. Reilly.

På bilden Sisters-bröderna, Joaquin Phoenix och Reilly.

REPLIKSKIFTE

Hämtat ur Valeria Bruni Tedeschis franska relationsdrama ”Les Estivants”. Tedeschi spelar dotter mot sin riktiga mor Marisa Borini.

Dottern:

– Jag blev våldtagen när jag var nio år och du låtsades som ingenting.

Mammans svar:

– Sådant händer alla. Min pianolärare tvingade mig att spela med bara vänsterhanden, så jag kunde runka av honom med den högra.

Ingen ”feelgood”-film, direkt…

På bilden ser vi dock Tedeschi med en av sina manliga motspelare.

PRIVATUNDERVISNING

Julian Schnabel är inte bara filmregissör, egentligen är han från början konstnär. Han gav privatlektioner i måleri till Willem Dafoe inför att han skulle spela Vincent van Gogh i Schnabels film ”Vid evighetens port”.

– Jag lärde mig väl grunderna, men jag lovar, jag ska inte ha någon utställning, sa Willem Dafoe och skrattade.

På bilden Dafoe som van Gogh i filmen.

SÄMSTA FILM

”The mountain”. Stentrist om en läkare (Jeff Goldblum) som lobotomerar psykiskt sjuka i 1950-talets USA. Hur fick den plats i tävlingen?

På bilden Jeff Goldblums rygg och Tye Sheridan, som spelar den andra huvudrollen.

KLAUSTROFOBI

”First man” är en mycket bra film om Neil Armstrongs väg till att bli första mannen på månen. Och jäklar vad Oscarsvinnande svensken Linus Sandgrens bilder inifrån rymdkapslarna får en att känna som att man är fastspänd i det minimala utrymmet.

BÄSTA MAT

På branschtidningen Varietys traditionella fest på lyxhotellet Danieli bjöds på fantastisk mat, inspirerad av juryordföranden Guillermo del Toros filmer. Hur kocken Dario Pascandolo tycker att risotto med rysk kaviar hör ihop med just Oscarsvinnaren ”The shape of water” frågade jag inte, jag bara tog om och om igen…

Mot slutet hade dessutom inte kocken något emot att lägga på mer och mer rysk kaviar ovanpå risotton.

LITE-VÄL-TYDLIGA PERUK

Lee Pace i ”Driven”, där han spelar legendariska biltillverkaren John DeLorean.

– Det finns ingen skådespelare i världen som har hår som DeLorean hade, säger regissören Nick Hamm.

EFTERLÄNGTADE MÖTE

Ända sedan Nastassja Kinski hade sin storhetstid i början av 1980-talet har jag velat intervjua henne. Nu, sådär 35 år senare, möttes vi, till sist, då hon pratade om en dokumentärfilm om filmfotografen Robby Müller, som plåtade henne i ”Paris, Texas”. En stor besvikelse. Hon var mest flummigt konstig.

SVENSKLÄNGTAN I

Tyska stjärnan Tom Schilling längtar efter att få filma i Skandinavien.

– Lars von Trier ska inte göra fler långfilmer har jag hört. Så då står mitt hopp till Ruben Östlund. Han får kontakta mig när han vill, sa han.



SVENSKLÄNGTAN II

Zheng Khai eller Ryan Zheng, som han kallar sig internationellt, har huvudrollen i Zhang Yimous nya episka spektakel ”Shadow” och är sin generations hetaste skådespelare i Kina.

– Jag har gjort en film i Europa (i Georgien). Vore kul att filma i Sverige också. Med Ingmar Bergman, helst, men… där är jag väl lite sent ute, eller hur?, sa han och skrattade.

SKANDALFILM

Hade finska sångerskan Anna Eriksson varit mer känd eller om filmen visats i större sammanhang än sidosektionen Venice Days, hade nog hennes ”M” gjort skandal. En självupptagen konstig historia där hon funderar över sin egen sexualitet. Och är väldigt mycket naken.

– Den enda svenska sångerskan jag har koll på och gillar är Lisa Nilsson. Hade ni svenskar blivit chockade om hon hade gjort en sådan här film?, undrade hon.

– Ja, svarade jag.

Det här är Jan-Olov Andersson 00:27

LÄS OCKSÅ Tysk storfilm retar upp tyskar på Venedig-festivalen

LÄS OCKSÅ Man blir illa berörd av nya filmen om Utøya-massakern