Mamma Mia + FÖLJ

Pierce Brosnan: ”Mamma mia lika roligt som James Bond”

Stjärnorna om att vara med i nya ABBA-filmen

FILM 12 juli 2018 18:39

Det är som ”Gudfadern 2”.

”Mamma mia: Here we go again” utspelas både före och efter den första filmen. Som den klassiska gangsterfilmen, en av filmhistoriens bästa.

– Det är väl en bättre jämförelse än ”Grease 2”, säger Benny Andersson.

Filmen ”Mamma mia!” kom 2008 och blev en succé över hela världen. Det har tagit tio år att göra en uppföljare.

– Vi ville vänta tills allt kändes rätt och jag behövde Björn och Bennys välsignelse, säger producenten Judy Cramer. Jag vågade ringa Richard Curtis och han hade ett förslag.

Richard Curtis är framgångsrik regissör och manusförfattare till ”Fyra bröllop och en begravning”, ”Notting Hill” och ”Love actually”. Curtis hann inte skriva manus själv den här gången, men bollade ideer med Ol Parker som blev regissör.

– Det var Richards dotter Scarlett som föreslog att vi skulle göra som ”Gudfadern 2”, säger Ol Parker. Sedan hittade Richard och jag på historien tillsammans.

De utgick från ABBA:s sånger.

– Vi skrev upp de ABBA-låtar vi älskade på en tavla, och försökte få in dem i handlingen. Den sista som föll på plats var ”Fernando”, som jag kom på en historia till, säger Ol Parker.

Stellan: ”Känns knappt som ett jobb”

Lily James spelar Donna som ung, Meryl Streeps roll i första filmen. Nu får vi se hur hon lämnar engelska skolan och reser ut i Europa där hon träffar tre unga män. Hamnar i Grekland.

– Jag dansade till ABBA redan som liten. Min pappa gjorde kassettband med deras musik, säger Lily James. Jag såg musikalen ”Mamma mia!” minst åtta gånger. Det känns surrealistiskt att få gå in i den här världen.

Stellan Skarsgård, Colin Firth och Pierce Brosnan spelar åter de tre mogna pojkvännerna till Donna.













1 av 5

Pierce Brosnan är entusiastisk när Aftonbladet träffar honom och de andra i Stockholm.

– De två ”Mamma mia”-filmerna” är bland det roligaste jag gjort, säger han. De är där uppe med James Bond-filmerna. Jag spelade teater när jag var ung skådespelare, och gänget i ”Mamma mia!” känns som ett teatersällskap.

– Det är jättekul att jobba ihop igen, säger Stellan Skarsgård. Det händer aldrig annars på film att man får återse samma ensemble. Det känns knappt som ett jobb. Första scenen jag filmade var en fest och festen bara fortsatte.

Ändrat i sångtexterna

Björn Ulvaeus har skrivt om några av sångtexterna lite grann för att passa in i handlingen.

– Jag älskade manuset så jag kände att jag måste skriva något som klickar direkt med det som händer i scenerna. Det var roligt att göra och det kom till mig snabbt, säger han.

Han och Benny Andersson har påverkat vilka sånger som är med i filmen.

– Vi fick ett första utkast till manus, säger Benny Andersson. ”Den där ska vi nog inte ha”, sa vi. Vi bytte två låtar.

”Mamma mia: Here we go again” får biopremiär 18 juli.

Här är svenskarna som gör succé i Hollywood 01:22

LÄS OCKSÅ Mångmiljardindustrin ”Mamma Mia!”

LÄS OCKSÅ Abba-ändringarna har fått fansen att reagera

LÄS OCKSÅ Mamma Mia - nytt lååångt klipp från nya Mamma Mia!-filmen