Schaffer avslöjar nya detaljer om ”Mamma mia! Here we go again”

10 april 2018

Det är en av sommarens stora biohöjdpunkter.

Och hemlighetsmakeriet har varit stort kring uppföljaren till ”Mamma mia”.

Men nu kan Janne Schaffer ha avslöjat nya detaljer kring filmen.

I juli är det premiär för ”Mamma mia! Here we go again”, den efterlängtade uppföljaren till 2008 års succéfilm ”Mamma mia”, som bygger på Björn Ulvaeus och Benny Anderssons klassiska ABBA-låtar.

Filmbolaget har varit restriktiva när det kommer till både filmens handling och vad för låtar som kommer att vara med i den nya filmen. Men i ”Kändispodden” med Benjamin Andrée bjuder gitarristen Janne Schaffer alla fans på lite ny info.



1 av 2 | Foto: MAGNUS SANDBERG Janne Schaffer.

”En av mina favoritlåtar”

I podcasten berättar han om det nära samarbetet med ABBA, som han jobbade med från starten. Han var bland annat med och la gitarr på Eurovision-vinnande bidraget ”Waterloo” 1974.

– Det var en fantastisk resa, och den fortsätter ju. Den nya ”Mamma mia”-filmen kommer ju ha premiär nu i sommar till exempel och då är det de låtarna som inte var med så mycket i den första, säger han och nämner sedan plötsligt två ABBA-hits som fansen kommer att kunna höra i den nya filmen.

– Jag vet att ”On and on and on” som jag var med och spelade in också finns med. Och en av mina stora favoritlåtar som jag också var med och la massa gitarr på, ”If it wasn’t for the nights”. Det är en fantastisk låt man kan lyssna på.

Benny Andersson har tidigare i en intervju med BBC Radio 2 bekräftat tre låtar som kommer att dyka upp i filmen: ”When I kissed the teacher”, ”I wonder (Departure)” och ”Angel eyes”.

Även skådespelarensemblen, däribland Pierce Brosnan och Cher har hintat om ABBA-klassiker som ”Knowing me, knowing you” och ”Super trouper”.

”Mamma mia! Here we go again” har världspremiär den 20 juli.

FAKTA Låtarna i ”Mamma mia! Here we go again” Bekräftade av Benny Andersson – ”When I kissed the teacher” (1976) – I wonder (Departure) (1977) – ”Angel Eyes” (1979) Låtar det ryktas om, men som inte är bekräftade: – I’ve been waiting for you (1975) – ”Knowing me, knowing you” (1976) – ”On and on and on” (1980) – ”Super trouper (1980) – ”If it wasn’t for the nights” (1978) – ”The namne of the game” (1977) – ”One of us” (1981) LÄS MER

