Pengar, Bibeln och sex i besk och roande film

Jessica Chastain kan vinna en Oscar som hårdsminkad predikant

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jessica Chastain i ”The eyes of Tammy Faye”.

The eyes of Tammy Faye

Regi Michael Showalter, med Jessica Chastain , Andrew Garfield , Cherry Jones, Vincent D’Onofrio.

FILMRECENSION. Är det här den avsminkade sanningen om en av 1980-talets mest färgstarka tv-predikanter, Tammy Faye Bakker?

Det vi kan säga med säkerhet är i alla fall att filmen är en triumf för Jessica Chastain.

DRAMA. Pengar, Bibeln och kåthet. Allt förenades i en glittrande helhet under Reagans glada 80-tal då predikanter som Jimmy Swaggart och paret Bakker gjorde succé med sina tv-program och samlade in många miljoner dollar.

Det var guld och gröna skogar. Tills det visade sig att Swaggart brukade springa till prostituerade. Och Jim Bakker anklagades för våldtäkt och dömdes senare till fängelse för bedrägeri.

Skandalerna kombinerat med det vulgära vältrandet i pengar smutsade ner tv-predikandet som fenomen för evigt. Att Kevin Spacey kom att spela Jim Bakker i en tv-film 1990 har väl inte gjort saken bättre.

”The eyes of Tammy Faye” inspireras av en hyllad dokumentär med samma namn som kom 2000. Denna fiktiva tolkning av hennes liv börjar med uppväxten i Minnesota och hur hon träffade en ung Jim på bibelskolan i början av 1960-talet. Det var kärlek vid första ögonkastet och paret gifte sig snabbt, till Tammy Fayes djupt religiösa mammas förfäran.

Bara några år senare blev de ”upptäckta” av den legendariske predikanten Pat Robertson. Deras tv-karriär började med ett kristet barnprogram på hans kanal. Så småningom startade de ett eget tv-bolag och deras religiösa program, med sång och predikningar, blev en våldsam framgång. Bankkonton fylldes. Hus, pälsar och smycken köptes.

Båda är otrogna

Det är ingen tvekan om att filmskaparna känner sympati med framför allt Tammy Faye. Hon sitter fast i ett äktenskap som förlorar all kärlek, där båda är otrogna och Jim alltmer tycks leva i en lögn.

helskärm Andrew Garfield och Jessica Chastain i ”The eyes of Tammy Faye”.

Sminket, det som många såg som en synd under Tammy Fayes uppväxt, blir hennes kännetecken, kombinerat med medmänsklighet. Som under en berömd tv-intervju med en aidssjuk man. Ett djärvt grepp för en kristen kanal under ”bögpestens” tid.

Men det olyckliga äktenskapet med Jim får henne att börja knapra lyckopiller, och det blir bara värre. Den berömde predikanten Jerry Falwell gör entré, spelad av en tungt maskerad Vincent D’Onofrio, och det blir en klassisk skurkroll.

Hånades för sitt utseende

Både dokumentären och den här filmen är något av en upprättelse för Tammy Faye som länge hånades för sitt hårdspacklade utseende, bland annat på ”Saturday night live”. Som helhet är biografin färggrann och roande, med rikliga doser av beska droppar.

Men Jessica Chastain är bättre än något annat i filmen. Vi talar ibland om hur skådespelare försvinner in i roller och här är det inte enbart smink och proteser som förvandlar henne. Chastain hittar ett uttryck och en röst som helt enkelt är Tammy Faye. Hon har flera starka och underhållande scener. Natten till måndag får vi veta om hennes ansträngning belönas med en Oscar.

Riktigt lika lyckat blir det inte med Andrew Garfield som Jim. Han kommer inte undan intrycket av att man tittar på proteser och peruker, särskilt ju äldre rollfiguren blir.

Filmen finns på Disney Plus.

helskärm

