Bombastisk men själlös action med Ryan Gosling

Netflix ”The gray man” är underhållande men förglömlig

FILMRECENSION Netflix och bröderna Russos vräkiga ”The gray man” opererar i actionfilmernas gråzon – någonstans mellan det spektakulära och det bara hjärndöda.

The gray man

Regi Joe och Anthony Russo, med Ryan Gosling , Chris Evans , Ana de Armas , Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Wagner Moura.

ACTIONTHRILLER Bröderna Joe och Anthony Russo, som efter sina fyra Marvel-filmer ligger tvåa på listan över tidernas kommersiellt sett mest framgångsrika regissörer (efter Steven Spielberg), stannar i monsterbudget-facket med Netflix rekorddyra ”The gray man”. En högljudd, frenetisk och svulstig actionfilm efter Mark Greaneys bok, som inte har några superhjältar men väl en overkligt vältränad Ryan Gosling i huvudrollen som en man som är rent övernaturligt svårdödad.

Court Gentry, som han heter, satt bakom galler för mord, men handplockades av CIA-höjdaren Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) till att bli en ”grå man”, och fick därmed sitt fängelsestraff omvandlat till en livslång tjänst som lönnmördare för underrättelsetjänsten.

helskärm Chris Evans som Lloyd Hansen.

Sedan dess har många år av dödande utan frågor gått, och Sierra Six, som han nu kallas, har utvecklat en nära relation med den numera pensionerade Fitzroy.

Men under ett uppdrag i Bangkok kommer Six över graverande information, som pekar på att den nye chefen Denny Carmichael (Regé-Jean Page) använder CIA:s resurser som ”sin egen personliga dödspatrull”.

Carmichael kopplar in den lösa kanonen Lloyd Hansen (Chris Evans) – en frilansande sociopat med porrmustasch, som sätter ett pris på Six huvud – och resten av filmen går i princip ut på att Hansen försöker ha ihjäl Six i olika länder, medan Fitzroys föräldralösa och hjärtsjuka stackars brorsdotter har tagits som gisslan.

helskärm Ana de Armas som Dani Miranda.

Uppfinningsrika och bombastiska actionsekvenser och outtröttlig, globetrottande förödelse kombineras med sarkastisk humor. Gasen är hela tiden i botten, Goslings filmstjärnekarisma har fritt spelrum, och Evans har uppenbart jätteroligt med sin roll som fullkomlig dåre. Och birollsgalleriet är långt ifrån fy skam, med Ana de Armas, Alfre Woodard, Wagner Moura och den indiske stjärnan Dhanush.

Allt detta tar generiska men onekligen underhållande ”The gray man” en bra bit. Men även om man lyckas ignorera klichéerna i manuset, får man till slut nog av den syntetiska känslan, miljöer som ser ut som annonser i livsstilsmagasin, och alltings fullständiga själlöshet.



”The gray man” finns att streama på Netflix.