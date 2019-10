Filmrecensioner + FÖLJ

Joaquin Phoenix imponerar starkt i ”Joker”

avJan-Olov Andersson

3 oktober 2019 23:34

Foto: SF Studios Joaquin Phoenix i ”Joker”.

++++

Joker

Regi Todd Phillips, med Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen, Brian Tyree Henry.

DRAMA. Filmen som vann Guldlejonet, första pris, vid filmfestivalen i Venedig för några veckor sedan.

Ett överraskande pris. Inte för att det inte är en bra film, utan för att genrefilmer aldrig brukar belönas på det sättet.

Kopplingen till serietidningsvärlden är att vi får följa Jokern innan han förvandlades till Batmans värsta fiende. Han som tidigare har gestaltats av först Jack Nicholson i ”Batman” 1989, sedan av Heath Ledger (1979-2008) i ”The dark night” 2008. Två storslagna filmskurkar.

Nej, jag har inte glömt Jared Leto i ”Suicide squad” (2016), men det var en så kass film, så han räknas inte på samma sätt.



I intrigen här finns en koppling mellan Fleck och Bruce Waynes/Batmans familj.

Störst släktskap har annars ”Joker” faktiskt med två Martin Scorsese-filmer.

”Taxi driver” (1976) för att Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) skulle kunna vara bror till Travis Bickle, Robert De Niros rollfigur i filmen. En bitter ensamvarg och incelman i 1980-talets New York, även om det här kallas för Gotham City. Han bor med sin sjuka gamla mamma (Frances Conroy) i en sliten förortslägenhet. Några dörrar bort på samma våning bor en ensamstående mamma (Zazie Beetz) han blivit lite förtjust i.

När vi först möter honom står han i clownmask med en reklamskylt. Det är hans jobb. Egentligen vill han vara stå upp-komiker. Sitt utanförskap har han förvandlat till ett ständigt skämtande som just ingen i hans omgivning skrattar åt. Hans eget skratt är högt och plågsamt. Som hos en man på gränsen till nervsammanbrott.

Likheten med ”King of comedy” (1982) är Arthur Flecks besatthet av en talkshow-värd (Robert De Niro) och hans tv-program, som han tittar på kväll efter kväll.

Under en tunnelbanefärd provoceras Fleck av tre arroganta Wall Street-snubbar. Då slår något slint i huvudet på honom…



I USA har det diskuterats om den våldsodyssé som Arthur Fleck/Joker sedan ger sig ut på i Gotham City, skulle kunna inspirera till liknande saker i verkligheten. En befängd debatt, som nog främst har sitt ursprung i att en dåre sköt vilt och dödade tolv personer på en biograf i Denver-förorten Aurora under en visning av ”The dark knight” 2012.

Våldet i djupt engagerande och mycket suggestiva ”Joker” är obehagligt och omskakande. Och Joaquin Phoenix förkroppsligar sin psykiskt störda man så trovärdigt, att man snarare känner medkänsla och tycker synd om honom när han totalt spårar ur.



Han var fantastisk i Lynne Ramsey-filmen ”You were never really here” för två år sedan. Han är ännu bättre här i en snarlik roll. Där han dessutom har bantat ned sig så att i några scener ser det nästan ut som att revbenen ska sticka ut ur kroppen på honom. Joaquin Phoenix är onekligen en skådespelare som inte tar lätt på yrket…

