Mia Skäringer nästan lika bra på bio som live

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 08 mars 2020 kl. 18.27

Foto: TT Mia Skäringer.

KOMEDI. Totalt över 300 000 sålda biljetter. Aldrig förr hade en komiker – man eller kvinna, svensk eller världsartist – gjort något liknande.

På Internationella kvinnodagen har Mia Skäringers hyllade show även intagit landets biografer.

++++

Filmen Mia Skäringer – No more fucks to give

Regi Helena Bergström, med Mia Skäringer.

Hennes blandning av grymt roligt väckelsemöte och feministisk Eriksgata, blev en succé av aldrig tidigare skådat slag för en komiker. Utsålda Globar och andra ishockeyhallar flera gånger om. Jag såg showen i ett tidigt skede (i Uppsala) och jag såg finalen på Tele2 Arena i Stockholm inför 24 143 personer.

Behövs det en film också?

Tja, varför inte. Eller som Mia Skäringer själv skriver i en slags programförklaring:

”No more fucks to give” - live inspelningen, flyttar in i biosalongen den 8 mars som en symbol för kvinnans mänskliga värde på alla plan. För dem som gick före och för dem som kommer efter. Till dig som skrivit till mig att du inte vågat gå, för att gubben hemma inte gillar mig och det jag står för. Till dig som fick stryk kvällen innan du skulle gått på föreställningen och därför inte kunde visa dig ute. Till dig som lider av panikångest och inte pallade arenan. Till dig som inte fick barnvakt, som födde ett barn, var sjuk eller av andra skäl ville men inte hann se. Gör denna dag till din. Det anstår oss inte längre att göra oss mindre än vad vi är. Jag skapades inte av ett revben. Det fanns byggmaterial till mig också. Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut så det här är mina två timmar.

Visas även på tisdag

Showen framfördes oftast i så stora ishockeyhallar att man ändå filmade allt för att visa upp Mia Skäringer på storbildsskärmar på varsin sida av scenen, så att alla i publiken kunde få en slags närkontakt med henne.

Nu har den visats under söndagen och ska också visas på tisdag på biografer runt hela landet.

I Stockholm var många föreställningar mer eller mindre utsålda. Den jag såg på eftermiddagen hade en salong som var fylld till 75-80 procent.

Borde bli SVT-tradition

Det är ju inte stor filmkonst på det sättet att den kommer att vinna Guldbaggar. Det är en skickligt avfilmad föreställning, varken mer eller mindre. Känslan av att uppleva något ihop med tusentals andra åskådare går förstås inte att återskapa. Men innehållet är ju lika engagerande på filmduken som live. Det är unikt i sin härligt spretiga blandning av humor och allvar. Här finns allt från driften med manliga så kallade genier till obetalbara skämt kring hur sex skildras i tv-serier. I botten finns hela tiden Mia Skäringers råa och ocensurerade feminism.

När kommande generationer talar om vad som egentligen hände den närmaste tiden efter #Metoo-hösten 2017, kommer man att prata om Matilda Gustavssons bok ”Klubben” och om Mia Skäringers show.

Public service-tv borde göra det till tradition att visa den här filmen 8 mars varje år.

LÄS OCKSÅ "Star wars"-yra för Skäringers show på bio

LÄS OCKSÅ Skäringers föreställning visas på bio

KOPIERA LÄNK