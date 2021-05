Robert De Niro om skräckskadan under inspelningen: olidlig smärta

Publicerad: 17 maj 2021 kl. 16.14

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Robert De Niro.

Inspelningen av Scorseses kommande film gick inte riktigt som planerat.

Robert De Niro drabbades av en allvarlig och smärtsam benskada.

– Jag skulle kliva över något så bara for jag rakt ner. Smärtan var olidlig, säger stjärnan.

Under inspelningen av Martin Scorseses kommande ”Killers of the flower moon” drabbades en av filmens stjärnor, Robert De Niro, 77, av en allvarlig olycka.

– Jag slet av min lårmuskel på något sätt. Jag skulle kliva över något så bara for jag rakt ner. Smärtan var olidlig och nu måste jag få den fixad. Men sådant händer, speciellt när du blir äldre. Man måste vara beredd på det, säger han i en intervju med IndieWire.

Inspelningarna äger rum i Oklahoma, men i torsdags återvände De Niro hem till New York för att få sjukhusvård.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Martin Scorsese.

Behöver inte röra sig

En av skådespelarens representanter sade i ett uttalande att skadan inte kommer att påverka produktionen, eftersom han ändå inte var schemalagd inom de kommande tre veckorna, enligt Fox News.

I intervjun med Indiewire berättade De Niro vidare att hans rollfigur inte heller kräver någon vidare fysik.

– Jag rör mig inte så mycket, tack gud. Så vi klarar oss, sa han.

”Killers of the flower moon” är baserad på David Granns bok från 2017 med samma namn. Förutom De Niro medverkar stjärnor som Leonardo DiCaprio, 46, och Lily Gladstone, 34. Filmen handlar om en rad mord i Oklahoma under 1920-talet, som ledde till en omfattande FBI-utredning.

