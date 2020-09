Madonna regisserar filmen om sitt liv

”Det finns så många okända och inspirerande historier och vem berättar dem bättre än jag själv?”

Publicerad: 15 september 2020 kl. 20.40

Uppdaterad: 15 september 2020 kl. 20.56

Foto: Thoko Chikondi/AP/TT Madonna regisserar filmen baserad på hennes liv. Arkivbild.

För några dagar sedan avslöjade Madonna att hon håller på med ett manus till en film baserad på hennes eget liv.

Nu avslöjar filmbolaget Universal att artisten även kommer att regissera.

Manuset har Madonna skrivit tillsammans med Diablo Cody, känd för bland annat "Juno" och "Jennifer's body".

Enligt The Wrap är filmen ingen musikal, men har Madonnas artistkarriär och musik i fokus.

"Musik och konst är det som har hållit mig vid liv. Det finns så många okända och inspirerande historier och vem berättar dem bättre än jag själv? Det är viktigt att få dela med mig av berg- och dalbanan som varit mitt liv, med min egen röst", säger sångerskan i ett uttalande.

Under sin karriär har Madonna hunnit spela in flera filmer – alltifrån spelfilmer som "Susan, var är du?" från 1985 till dokumentären "In bed with Madonna", som skildrade hennes turné 1991.

