Bruce Willis film är en kavalkad av uselhet

Förfärliga effekter och trötta klichéer i ”Breach”

Publicerad: 21 april 2021 kl. 16.19

FILM

Breach

Regi John Suits, med Bruce Willis, Cody Kearsley, Thomas Jane.

FILMRECENSION. Tänk dig en ny version av ”Alien”.

Fast plocka bort allting som var bra med ”Alien”.

SCI-FI/SKRÄCK. Det går inte bra nu, Bruce Willis. Han är inne i ett särskilt utmärkande flow av uselhet och då har det ändå varit länge sedan det fanns en Bruce Willis-film värd att prata om (kanske med undantag för ”Motherless Brooklyn”). Han är just nu aktuell i två sci-fi-filmer, den här och ”Cosmic sin”. Risken är att vi aldrig mer vill höra Bruce Willis skrika i rymden efter de upplevelserna.

Kalkonakademin Razzie tänker inte låta stjärnans arbete under det senaste året passera obemärkt. Dagen före Oscargalan kommer det klassiska kalkonpriset att delas ut och Willis är nominerad för hela tre filmer som har släppts under 2020 – förutom ”Breach” är det ”Hard kill” och ”Survive the night”.

Foto: Saban Films Cody Kearsley och Bruce Willis i ”Breach”.

Det finns en likgiltighet i Bruce Willis nuvarande filmkarriär som är tydlig även i ”Breach”. Det är synd. När han slog igenom på bio med ”Die hard” (1988) var kontrasten mot Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger tydlig. Ingen kunde missta de muskelpaketen för att vara helt vanliga killar, men Willis fick oss att känna att han skulle kunna vara en i publiken.

Slår en kompis på käften

I ”Breach” spelar han en vardaglig, småsupande mekaniker som introduceras i första scenen genom att slå en kompis på käften (!), men resten av hans insats känns som att den är spelad med vänsterhanden, oavsett hur trängd han blir av rymdmonster.

Det är dock inte Willis som har huvudrollen. Huvudfokus ligger på Noah (Cody Kearsley) som befinner sig ombord på ett rymdskepp. Det lämnar jorden som håller på att gå under. Tillsammans med tusentals passagerare är han och flickvännen Hayley (Kassandra Clementi) på väg till en ny planet. Men snart invaderas rymdskeppet av något monstruöst.

Foto: Saban Films ”Breach”.

Ibland kan filmkritiker kännas lata om vi gör en automatisk referens till ”Alien” så fort det handlar om en rymdskräckis. Men här är det filmskaparna som har varit lata. ”Breach” har scener som kanske ska fungera som en hyllning till Ridley Scotts mästerverk, men bara känns som trötta klichéer.

Förfärliga visuella effekter

Det blir en kavalkad av uselhet, med klumpigt uppbyggda spänningsscener och förfärliga visuella effekter. Det är tur att Bruce Willis nog inte såg under inspelningen hur löjlig den datorskapade monsterblobben som dyker upp mot slutet blev, för då hade han förmodligen inte slutat skratta. Eller så hade han avskedat sin agent.

”Breach” finns att hyra på flera strömningstjänster.

