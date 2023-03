Upplysande och skrämmande aktuellt om fascismens födelse

Bildcollage och filmanalys i Mark Cousins ”Marschen mot Rom”

Marschen mot Rom

Regi Mark Cousins, med Mark Cousins, Alba Rohrwacher

FILMRECENSION. Med hjälp av arkivmaterial och filmklipp från nu och förr undersöker Mark Cousins fascismens födelse och spridning.

DOKUMENTÄR. "Marschen mot Rom" börjar med ett nyhetsklipp där Donald Trump försöker förklara varför han twittrat Benito Mussolini-citat. Regissören Mark Cousins går sedan över till att med hjälp av dokumentära klipp och klipp ur spel- och propagandafilmer skildra hur fascistsmittan spred sig efter svartskjortornas marsch från Neapel till Rom 1922.

Han undersöker hur lögner staplades på lögner och hur berättelserna blev en del av repertoaren, med nya skådespelare ständigt redo att rabbla samma repliker. De som ville och vill göra Italien och andra länder great again.

Cousins har med gigantiska filmessäer som "The Story of film: An odyssey" och "Women make film" tagit publiken hit och dit genom filmhistorien med sin milda och sävliga berättarröst. Där som här känner man att man har en passionerad, klok och smittande kunskapstörstig guide som leder väg genom de upplysande och stämningsfulla bildcollagen.



