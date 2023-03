Kärleksfullt New York-fejk lyfter ’Scream VI’

Farligt att snåla på Manhattan-känslan i filmer

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm ”Scream VI”.

KRÖNIKA. I helgen tog ”Scream”-mördaren Manhattan.

Det försökte även en annan legendarisk filmmördare göra på 80-talet.

Då gick det inte bra. Läxan: Snåla aldrig in på mängden New York.

”Scream VI” är en rolig överraskning. Femman blåste nytt liv i filmserien förra året, men jag nöjde mig med att sätta . Den var helt enkelt för lik alla föregångarna. Men kapitel sex är värd och en stor anledning är miljöombytet.

Filmen utspelas i New York och låter mördaren Ghostface jaga sina offer på stadens gator, i gränderna och på tunnelbanan. Spännande och uppfriskande (även om slutet är lika svagt som i alla ”Scream”-filmer, babbligt och konstlat).

Allt blir lite bättre om man gör sin film i New York. Fråga bara Woody Allen. Men även han klagade 2010 på att det var för dyrt att filma där. Det var då han begav sig till Europa i stället.

Skar sönder klassisk logga

Ghostface är inte den första filmmördaren att snegla åt New York som ett uppfriskande miljöombyte. Efter sju ”Fredagen den 13:e”-filmer på 80-talet var Jason Voorhes i skriande behov av nytt blod. Åttan flyttade handlingen till New York och filmens undertitel blev ”Jason takes Manhattan”.

En pr-affisch tillverkades där filmmonstret skar sönder den klassiska ”I love New York”-loggan. Den fick bolaget Paramount dra tillbaka efter hot om stämning från byråkrater som påpekade att staden New York äger upphovsrätten till logotypen.

helskärm ”Fredagen den 13:e del 8”.

Det blev bara värre efter det.

Planerna var ambitiösa. Jason skulle jaga sina offer på Brooklyn Bridge, gå till attack under en Broadway-föreställning och hemsöka Frihetsgudinnan. Sedan insåg någon i produktionen att de inte hade närheten av nog med pengar för detta.

Faktum var att de inte ens hade råd att spela in filmen i New York.

Så då fick halva storyn i stället utspelas på ett kryssningsfartyg på väg till Manhattan. De flesta av de återstående New York-scenerna spelades in i Vancouver. Filmen floppade. Biopubliken kände sig troligtvis snuvade på New York-känslan.

Skattelättnader gör det billigare

Men ”Scream VI” då? Sanningen är att inte heller den filmen är inspelad i New York. I stället begav sig filmskaparna till Montreal. Till och med scenerna i tunnelbanan konstruerades där i en studio.

Den stora skillnaden mellan de här två filmexemplen är att intrycket av New York i ”Scream VI” övertygar. Det är kärleksfullt detaljerat fejk som känns genuint.

Numera har New Yorks styre sett till att göra det billigare att filma i staden med hjälp av skattelättnader. Man konkurrerar inte bara med Kanada utan många andra amerikanska städer och delstater och vill ha både reklamen och arbetstillfällena som en filminspelning ger.

Det är fortfarande dyrt och krångligt för många. Men en dag kanske ett älskat filmmonster får chansen att härja i New York på riktigt.

helskärm

