LISTA: 2020-talets bästa regnbågsfilmer

Aftonbladets filmprofiler listar det här decenniets bästa filmer med hbtq-tema – från det allvarstyngda till det lättsamt regnbågsfärgade.

helskärm ”Tár”.

Regissören Todd Field skrev ”Tár” för Cate Blanchett, som är fantastisk i huvudrollen. Hon är en egen symfoniorkester av uttryck, och använder skickligt alla sina instrument för att spela fram ett mångsidigt porträtt av den fruktade kompositören och dirigenten Lydia Tár. Originellt filmberättande, där dramat glider ner i osäkerhet och tvivel. (Jens Peterson)

Finns att hyra

Huvudpersonen Alexia (Agathe Rousselle) får som barn en titanplatta inopererad i huvudet efter en bilolycka. Hon växer upp och blir stripteasedansös på bilutställningar. Sedan seriemördare och efterlyst för det. Har längs vägen sex med en Cadillac och blir gravid. Läcker motorolja i stället för blod. Flyr från polisen genom att förvandla sig till den försvunna sonen (!) till en brandchef (Vincent Lindon). Både bild- och ljudmässigt är queera ”Titane” väldigt häftig. (Jan-Olov Anderson)

Finns att hyra samt ingår i Cineasternas utbud.

Mästerlig in i minsta beståndsdel

De blev förälskade i varandra i Ravensbrücks koncentrationsläger. Skildes åt, hittade varandra igen och levde tillsammans i resten av livet – men höll kärleken hemlig. Huvudpersonernas berättelse i den här dokumentären vecklar ut sig i så många lager och blommar ut åt så många håll att man blir yr. Mästerlig in i minsta beståndsdel – klipp, foto, ljudbild, musik – men ändå större än summan av alla delarna. (Emma Gray Munthe)

Finns på SVT Play och Draken Film.

För många börjar flykten från Afghanistan precis nu, i Jonas Poher Rasmussens dokumentär börjar den för decennier sedan. I "Flykt" berättar regissörens vän Amin för första gången om hur han som barn tog sig från Kabul till Köpenhamn. Formen är animation, och situationer från själva inspelningen och Amins vardag med pojkvännen blandas med barndomsminnen. En lika delar stillsam och varm som kraftfull och isande tydlig uppmaning om att inte blunda. (Emma Gray Munthe)

Finns på SVT Play samt att hyra.

helskärm ”Dating Amber”.

Dating Amber

Charmig, rolig och välspelad film om två tonåringar, blyge bögen Eddie och frispråkiga flatan Amber, i 90-talets Irland. Lösningen på omgivningens grova homofobiska glåpord? Att de börjar dejta varandra. Bra 90-talssoundtrack och begåvade Sharon Horgan (“Catastrophe”) i en roll. (Sylvia Balac)

Finns att hyra, ingår i utbudet hos Cineasterna och TriArt Play.

helskärm ”Bros”.

Bobby (Billy Eichner) har hittills aldrig varit förälskad, men så träffar han Aaron (Luke Macfarlane). En romantisk komedi som inte sällan är grov, alltid helt ointresserad av om alla hänger med i internskämt och referenser eller om publiken känner sig bekväm. Samtidigt allt en bra romantisk komedi ska vara: romantisk, het, smart, turerna känns i magen – och dessutom ovanligt skratta högt-rolig. (Emma Gray Munthe)

Finns att hyra, ingår i utbudet på Sky Showtime och Tele2 Play.

Eva Belings dokumentär går igenom drygt 100 år av svensk filmhistoria, sedd ur ett queerperspektiv. Klipp från både mer och mindre kända filmer varvas med intervjuer med skådespelare, regissörer, experter och andra för ämnet relevanta profiler. En välgjord och lättsam dokumentär som är sevärd både för den som har ett särskilt engagemang för queervinkeln i sig och för den som är filmintresserad rent generellt. (Karolina Fjellborg)

Finns på SVT Play och Draken Film.

helskärm ”Supernova”.

Ett par kring 60-strecket, de har varit ihop ett tjugotal år, åker runt i norra Englands Lake District. De skämtar med varandra, gnabbas, blir ibland även lite osams. De är Sam (Colin Firth), klassisk konsertpianist som mer eller mindre har dragit sig tillbaka, och Tusker (Stanley Tucci). Den sistnämnde börjar bli dement. Bygger på skarp dialog; Firth och Tucci är inte bara bra skådespelare, de är sedan länga goda vänner. (Jan-Olov Andersson)

Finns att hyra samt ingår i utbudet på SVT Play, Cineasterna och Tele2 Play.

Den stora friheten

Ett både brutalt och ömsint österrikiskt fängelsedrama om kärleken mellan cellkamraterna Hans och Viktor. Den förstnämnde åker in och ut ur fängelset enkom på grund av att han söker sex med andra män, den andre sitter inne på livstid. Som titeln antyder väcks frågor om vad frihet egentligen innebär. (Sylvia Balac)

Finns att hyra samt på SVT Play.

Sällan har man sett så öppenhjärtiga, modiga och insiktsfulla intervjuer

Att se klipp efter klipp från kända mainstreamfilmer där transkvinnor lemlästas, hånas och avhumaniseras är omskakande. Varför det länge har sett ut så, och varför transmän i stort är osynliga i filmens värld, avhandlas i utmärkta dokumentären ”Disclosure”. Rakt upp och ner-intervjuer med transpersoner i filmbranschen varvas med nämnda klipp på ett traditionellt sätt, men sällan har man sett så öppenhjärtiga, modiga och insiktsfulla intervjuer. (Sylvia Balac)

Finns på Netflix.

helskärm ”The whale”.

En homosexuell engelskaprofessor (Brendan Fraser) håller onlinekurser i skrivande, men ”kameran är trasig” så studenterna har aldrig sett honom. Sedan en sorg är han dödligt överviktig och håller sig borta från världen. En varm och storslagen saga som berättar ljust om oss människor, om medmänsklighet och kärlek. Och, om en påträngande och dömande kristendom. Den absurda och mörka humorn hindrar bygget från att tippa över i det sentimentala (tills det ändå gör det, med råge). (Emma Gray Munthe)

Finns att hyra.

Mycket svårt att värja sig mot filmen

Ester Roxbergs självbiografiska bok ”Min pappa Ann-Christine” ligger till grund för den här historien om en far-och-dotter-relation som sätts på prov när pappan efter nästan ett helt liv som en till synes helt vanlig karl bestämmer sig för att äntligen släppa ut sin inre kvinna. Tack vare vältajmad humor, en varm och respektfull ton och skådespelare som verkligen lyfter materialet är det mycket svårt att värja sig mot filmen. (Karolina Fjellborg)

Finns att hyra, ingår i utbudet på Tele2 Play.

Happiest season

Harper (Mackenzie Davis) ska fira jul med sin familj och tar med sig flickvännen Abby (Kristen Stewart), men eftersom Harper inte har kommit ut ur garderoben måste de låtsas vara kompisar. Den här charaden påminner om en annan Netflixfilm med gaytema som var aktuell 2020, ”Single all the way”, men känns mycket mer äkta, varmare och roligare. (Stefan Hedmark)

Finns att hyra samt ingår i utbudet hos Netflix, Viaplay och Amazon Prime Video.

helskärm ”Oss pojkar emellan”.

Mart Crowleys banbrytande pjäs ”The boys in the band” från 1968, om en grupp homosexuella vänner som samlas för en födelsedagsfest i New York, blev film redan 1970. 2018 återupplivades pjäsen på Broadway, lagom till 50-årsjubiléet, och två år senare blev det en ny film – med skådespelarna från den nya uppsättningen. Den borde kännas daterad. Men skådespeleriet är så lysande, stämningen så intensiv, dialogen så giftig och känslorna så starka att den här konstant engagerande filmen inte har en trött minut. (Karolina Fjellborg)

Finns på Netflix.

En bekantskap som skänker värme och kunskap

Filmen följer Erik under ett decennium och tar sin utgångspunkt i den pilgrimsvandring i Frankrike som han precis ska påbörja. Under gymnasieåren hade han fortfarande sin identitet som flicka, men visste redan då att han ville heta Erik, ett namn som han tyckte var lämpligt för en drömprins. För oss i publiken är det en bekantskap som skänker värme och kunskap, något som kulturkriget på Twitter inte är så bra på. (Stefan Hedmark)

Finns att hyra på TriArt samt på SVT Play.

helskärm ”Benedetta”.

Naket! Lesbiska nunnor! Bajsande nunnor! Nunnor som gnider sig mot en naken Jesus på korset! Dildos gjorda av Jungfru Maria-statyetter! Regissören Paul Verhoeven ger, och regissören Paul Verhoeven tar när han gör film på Judith C Browns bok "Immodest acts" om Benedetta Carlini – en verklig italiensk nunna som på 1600-talet påstod att hon såg syner, att änglar talade genom henne och att hon stigmatiserats. Ett kinderägg av genrer, olika tonarter och skälmska upptåg. (Emma Gray Munthe)

Finns att hyra samt ingår i utbudet hos Cineasterna och Viaplay.

Tänk dig en strassbeklädd slägga, som kommer vinande mot dig med viftande jazzhänder och ett högljutt och självbelåtet budskap om tolerans. Då har du en bra uppfattning om vad Ryan Murphys ”The prom” är för något. En feelgoodmusikal så glittrig, yvigt liberal och smittande, ogenerat fånig att det bara är att åka med och beundra energin. Medryckande sång- och dansnummer, vassa repliker, och skådespelare som uppenbarligen har väldigt roligt. (Karolina Fjellborg)

Finns på Netflix.

