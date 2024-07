Kevin Costners andra ”Horizon”-film skjuts upp

För få biobesökare

TT-AP

Uppdaterad 09.44 | Publicerad 2024-07-10 22.01

Biopremiären av den andra delen av Kevin Costners ambitiösa västernepos ”Horizon: An American saga” skjuts upp.

Besökarna som sett den första delen har helt enkelt varit för få.

Det var så sent som i slutet av juni som ”Horizon: An American saga – chapter 1” hade premiär och filmbolagets tanke var att del två, av planerade fyra, skulle släppas när tittarna fortfarande har den första filmen i färsk minne.

expand-left helskärm Kevin Costner vid den amerikanska premiären av "Horizon: An American saga". Idén till filmen fick han för över 25 år sedan och när finansiärerna lyste med sin frånvaro tog han till slut saken i egna händer.

Men efter det att det första kapitlet i västernsagan spelat in blygsamma 23 miljoner dollar under de första två veckorna på bio har distributören svängt.

”Territory Pictures och New Line Cinema har beslutat att inte släppa 'Horizon: Chapter 2' den 16 augusti för att ge publiken en större möjlighet att upptäcka den första delen av 'Horizon' under de kommande veckorna”, säger en talesperson för New Line i ett uttalande.

Den första ”Horizon”-filmen som premiärvisades på filmfestivalen i Cannes kostade hisnande 100 miljoner dollar att spela in och Kevin Costner, som förutom manus och regi också spelar den manliga huvudrollen, har bidragit med en ansenlig summa ur egen ficka.