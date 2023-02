Oscarsfavoriten dominerade vid SAG awards

Av: Emma Gyllestad/TT

helskärm Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis och Ke Huy Quan prisades för sina insatser i "Everything everywhere all at once".

Oscarsfavoriten ”Everything everywhere all at once” blev storvinnare under söndagens Screen Actors Guild (SAG) awards.

Filmen prisades för bästa kvinnliga huvudrollsinnehavare (Michelle Yeoh), bästa manliga och kvinnlig biroll (Ke Huy Quan och Jamie Lee Curtis) samt bästa skådespelarensemble.

Tidigare i helgen, liksom i förra veckan, knep filmen även priser under producent- och regisidans motsvarighet till SAG:s ceremoni – Producers Guild Award och Directors Guild Award.

”Everything everywhere all at once” är storfavorit i flera Oscarskategorier vid galan om ett par veckor. Men trots det överraskades många när Jamie Lee Curtis fick ta emot priset för bästa kvinnliga biroll i stället för förhandstippade Angela Bassett, ”Black Panther: Wakanda Forever”.

Brendan Fraser vann bästa manliga huvudroll för insatsen i ”The Whale”.

På tv-sidan utsågs skådespelarna i ”Abbott Elementary” till bästa komediserieensemble, medan skådespelarna i ”The White Lotus” vann priset för bästa tv-dramaserieensemble.