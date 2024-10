Vilket haveri – vi tycker olika om nya Joker

Så går det till när filmkritiker sätter betyg

Insändare i Aftonbladet den 9 oktober.

KRÖNIKA. Ett haveri har inträffat.

På det hemliga möte som filmkritiker har varje vecka där vi bestämmer vilket gemensamt betyg vi ska ge filmer kunde vi inte komma överens.

Därför är betygen för ”Joker: Folie à deux” all over the place, som prins Daniel skulle ha sagt.

Jag är tramsig, förstås. Men jag tar det från början.

Idén till den här krönikan väcktes av en insändare i Aftonbladet som publicerades i veckan, där signaturen ”Mästerverk eller bottennapp” hade noterat att bioaktuella ”Joker: Folie à deux” har fått allt från fyror till en etta av olika recensenter.

Detta finner insändarskribenten förvirrande och ställer två frågor: Vad har filmkritiker för utbildning? Finns det ingen mall de ska gå efter?

Vilket utmärkt tillfälle att svara på frågor som en del läsare kanske undrar över.

Känner starkt för filmkonsten

Nej, det finns ingen särskild utbildning för filmkritiker. Det är oftast (förhoppningsvis) personer som känner väldigt starkt för filmkonsten som skriver recensioner. I ryggen kan de ha en journalistutbildning. De kan ha läst filmvetenskap och/eller ha erfarenhet av praktiskt filmskapande, på ett eller annat sätt.

De kan också ha lockats till jobbet genom att ha läst mycket filmkritik tidigare, för det är en konstform i sig att kunna argumentera kunnigt om sitt intresse och att skriva på ett sätt som engagerar läsaren.

Inte heller finns det en särskild mall att gå efter. En recension kan se ut på alla möjliga sätt. Det kan vara en lång essä för en filmtidning. En kort recension med betyg för en dagstidning. Det kan också vara en person som argumenterar för eller emot en film i ett klipp på Youtube eller Tiktok.

En av de mest berömda recensionerna bestod av enbart tre ord. Det var Alf Montan som i Expressen gav följande omdöme om ”Åsa-Nisse flyger i luften” (1956): ”Far i frid”.

Joaquin Phoenix och Lady Gaga i "Joker: Folie à deux".

Ovan nämnda insändare är lite speciell, för en vanligare typ av kritik mot recensenter brukar gå ut på att vi tycker likadant. Då är det lätt att föreställa sig en dåligt upplyst lokal där landets filmkritiker samlas i smyg varje vecka för att enas om vilka filmer som ska hyllas och vilka som ska sågas.

Det händer faktiskt att vi träffas över en öl, via Svenska Filmkritikerförbundet, som anordnar barkvällar i Stockholm några gånger om året.

Lite skrattretande

Å ena sidan är tanken på att vi skulle kunna enas om samma betyg för filmer lite skrattretande. Å andra sidan kan det absolut diskuteras om vi blir likriktade av saker som liknande bakgrund, utbildning och erfarenheter.

Hursomhelst ska vi vara glada över att betygen spretar för ”Joker: Folie à deux”. Det garanterar en livlig diskussion om filmen och ökar förhoppningsvis chansen för att du själv tänker till lite extra.

Det blir gråare när vi alltid är överens om allting.

