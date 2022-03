Uppstickaren hotar årets Oscarsfavorit

Aftonbladets filmexperter tippar vinnare och förlorare

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm

Natten mellan söndag och måndag ska ett helt gäng Oscarsstatyetter delas ut till Hollywoodstjärnorna. Det är galornas gala och i år ser du den på TV4.

Redan nu står Karolina Fjellborg (KF), Stefan Hedmark (SH) och Jan-Olov Andersson (JOA) redo med spåkulan.

Här är vinnarna på galan i de största filmkategorierna.

helskärm ”CODA”.

Film

”Belfast”, ”CODA”, ”Don’t look up”, ”Drive my car”, ”Dune”, ”King Richard”, ”Licorice Pizza”, ”Nightmare Alley”, ”The power of the dog”.

KF: Jag är medveten om att ”CODA” har seglat upp som favorit och att det nu snackas om att den kan ta guldet. Men jag väljer att inte tro på det. ”The power of the dog” är så överlägsen alla andra nominerade filmer att jag blir upprörd på riktigt om den inte vinner.

SH: Min favorit är ”The power of the dog”, filmen som fick gamle Hollywoodcowboyen Sam Elliott att muttra om att Nya Zeeland inte kan ersätta Montana. Nåväl. Den kan fortfarande vinna, den har trots allt 12 nomineringar. Men sedan ”CODA” tog hem ett tungt producentpris häromveckan tror jag mer på den.

JOA: ”The power of the dog” har länge varit storfavorit, men det har svängt lite mot slutet. Nu spekuleras det mycket kring ”Belfast” och ”CODA”. Jag tycker Kenneth Branagh-filmen är bäst, men jag undrar om inte den publikfriande, roliga och berörande ”CODA” tar hem det till sist.

Regi

Kenneth Branagh (”Belfast”), Ryusuke Hamaguchi (”Drive my car”), Paul Thomas Anderson (”Licorice Pizza”), Jane Campion (”The power of the dog”), Steven Spielberg (”West Side story”).

KF: Jane Campion tar denna. Hon har gjort det bästa jobbet. Och dessutom: Juryn kan slå sig för bröstet för att de har röstat fram kvinnliga vinnare TVÅ HELA ÅR PÅ RAKEN. Och krasst sett kan en gala med svikande tittarsiffror sannerligen behöva den publicitet som kommer att följa på det...

SH: Jane Campion råkade trampa i klaveret nyligen under ett tal där hon påpekade att Serena och Venus Williams inte har behövt kämpa mot män som hon har gjort. Ibland säger man tokiga saker! Då hänger vi inte upp oss på det, utan går vidare. Och ger henne en välförtjänt Oscar.

JOA: Jane Campion. Oscarsjuryn missar inte chansen att för blott tredje gången belöna en kvinna. Hon har gjort en mäktig (om än inte fantastisk) västern. Och får lite grann priset också för lång, trogen och högklassig tjänst.

helskärm Jessica Chastain i ”The eyes of Tammy Faye”.

Kvinnlig huvudroll

Jessica Chastain (”The eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (”The lost daughter”), Penélope Cruz (”Parallella mödrar”), Nicole Kidman (”Being the Ricardos”), Kristen Stewart (”Spencer”).

KF: Olivia Colman är alltid livsfarlig i galasammanhang, men jag tror ändå att Jessica Chastain får sin första Oscar för sin oerhört färgstarka insats i ”The eyes of Tammy Faye”.

SH: Nicole Kidmans nominering är tyvärr oförtjänt. Kristen Stewarts tolkning av Diana har delat publiken; jag tillhör dem som gillar hennes insats. Men Jessica Chastain är mycket bra som Tammy Faye Bakker och förtjänar att vinna.

JOA: Svårtippat, tror det står mellan Chastain och Colman. Den sistnämnda och Cruz är mina favoriter, men tror till sist att Chastain vinner. Predikantfrun hon spelar så övertygande engagerade många i USA på sin tid.

helskärm ”King Richard”.

Manlig huvudroll

Javier Bardem (”Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (”The power of the dog”), Andrew Garfield (”Tick, tick… Boom!”, Will Smith (”King Richard”), Denzel Washington (”The tragedy of Macbeth”).

KF: Det här känns som en promenadseger för Will Smith. Omtyckt, mångsidig, och med två tidigare nomineringar utan vinst i bagaget. I år är det hans tur, och det är välförtjänt. (Men när Cumberbatch ska få sin första guldgubbe är förstås bara en tidsfråga.)

SH: Jag hade gett statyetten till Benedict Cumberbatch. Och jag blir även positivt överraskad om Andrew Garfield vinner. Båda ger fantastiska insatser i sina filmer. Men röda mattan är liksom helt utrullad för Will Smith i år.

JOA: Will Smith. Populär i Hollywood i åratal och dominerar sin film totalt. Men Andrew Garfield förtjänar priset, han gör ett mer nyanserat och mångfacetterat porträtt av musikalkompositören Jonathan Larson.

helskärm ”West Side story”.

Kvinnlig biroll

Jessie Buckley (”The lost daughter”), Ariana DeBose (”West Side story”), Judi Dench (”Belfast”), Kirsten Dunst (”The power of the dog”), Aunjanue Ellis (”King Richard”).

KF: Kirsten Dunst är en stående favorit för mig och jag hade gärna sett henne vinna för insatsen i ”The power of the dog”. Men allt pekar på Ariana DeBose.

SH: Kirsten Dunst berörde verkligen i sin tragiska roll. Jag kan inte säga att Ariana DeBose var min favorit i ”West Side story”, men jag tror inte att Hollywood kan motstå att se henne vinna en Oscar för samma roll som Rita Moreno vann för 50 år tidigare. Moreno lär väl dessutom vara på plats?

JOA: Oj, vad jag unnar Kirsten Dunst, förbisedd flera gånger tidigare, det här priset för rollen som alkoholiserad änka i Jane Campions västern. Tror dock Ariana DeBose vinner, hon är den som står ut med i Spielbergs musikal.

Manlig biroll

Ciarán Hinds (”Belfast”), Troy Kotsur (”CODA”), Jesse Plemons (”The power of the dog”), J K Simmons (”Being the Ricardos”), Kodi Smit-McPhee (”The power of the dog”).

KF: Solklart Troy Kotsur. Han var det absolut bästa med ”CODA” (som jag alltså verkligen hoppas inte utses till bästa film…).

SH: J K Simmons är en suverän skådespelare, men hans nominering i år är i stort sett obegriplig; han är knappt med i filmen. Jag älskade Troy Kotsur i ”CODA”, han hade ett roligt, fräckt och gripande samspel med både Marlee Matlin och Emilia Jones. Han vinner.

JOA: Ciarán Hinds har länge varit en favoritskådespelare. Men här vinner Troy Kotsur, han både är och spelar döv med otrolig energi i ”CODA”.

Originalmanus

”Belfast”, ”Don’t look up”, ”King Richard”, ”Licorice Pizza”, ”Världens värsta människa”.

KF: Det verkar vara jämnt skägg mellan Kenneth Branagh för ”Belfast” och Paul Thomas Anderson för ”Licorice Pizza”. Men medan det visserligen är smått galet att Anderson fortfarande inte har någon Oscar, för något, tycker jag inte att det här är varken hans bästa film eller bästa manus. Så jag tror och hoppas på Branagh (som inte heller har någon Oscar).

SH: Här står det mellan Kenneth Branagh och Paul Thomas Anderson. Jättesvårt att gissa, men jag slår till på Anderson. Bästa manuset är utan tvekan ”Världens värsta människa”.

JOA: Heja Norge! Joachim Triers film var fjolårets bästa, alla kategorier. Men tror Kenneth Branaghs uppväxtskildring från Belfast vinner. Den kommer allra mest från hjärtat.

Manus efter förlaga

”CODA”, ”Drive my car”, ”Dune”, ”The lost daughter”, ”The power of the dog”.

KF: Jag tror att Jane Campion kommer att gå hem med tre Oscars. En för bästa film, en för bästa regi – och en för manus.

SH: ”Drive my car” förtjänar priset, med tanke på vilken fullödig film som Ryusuke Hamaguchi och Takamase Oe har fått fram ur novellen. Men jag tror att Campion vinner sitt livs andra manus-Oscar (efter ”Pianot”). Och det är absolut inte fel.

JOA: Svårtippat, tror det står mellan Jane Campion och den japanska filmen. Båda väldigt komplexa historier. Håller på ”Drive my car”. Fascinerande hur Haruki Murakamis korta novell byggts ut till en tre timmar lång film.

helskärm ”Encanto”.

Animerad långfilm

”Encanto”, ”Flykt”, ”Luca”, ”Familjen Mitchell mot maskinerna”, ”Raya och den sista draken”.

KF: ”Encanto” kommer att vinna. Men det är märkligt hur den filmen plötsligt verkar ha uppvärderats. Det känns som att det har med låtarnas popularitet att göra. Och då framför allt den där om Bruno…

SH: Jag tycker det är svårt att förstå ”Encantos” framgång. Absolut inte dålig, men ”Flykt” är kategorins överlägset bästa film (även om jag tycker att den mer förtjänar att belönas som dokumentär) och ”Familjen Mitchell mot maskinerna” är både mer underhållande och har en intressantare stil. Men ”Encanto” lär vinna.

JOA: Med utflugna barn har intresset för tecknad film svalnat. Hejar på Danmark, men ”Flykt” är starkare som dokumentär än just animerad film. ”Encanto” vinner.

Dokumentär

”Ascension – Den kinesiska drömmen”, ”Attica”, ”Flykt”, ”Summer of soul ”, ”Eldskrift”.

KF: ”Summer of soul”. En skicklig mix av konsertfilm och historielektion, som ligger helt rätt i tiden med sitt fokus på afroamerikansk musik och kultur.

SH: ”Flykt” är en oerhört originell och välgjord dokumentär. ”Summer of soul” visar hur man kan ta tillvara på arkivmaterial på ett läckert och väldigt mångsidigt sätt. Jättebra filmer, men ”Summer of soul” ligger bäst till.

JOA: SVT har visat tre av de nominerade som Dox-filmer. Där är danska ”Flykt” överlägset bäst. Men hos Oscarsjuryn blir den nog bara främsta utmanaren till musikfilmen ”Summer of soul”.

helskärm ”Drive my car”.

Internationell långfilm

”Lunana: A yak in the classroom” (Bhutan), ”Flykt” (Danmark), ”The hand of God” (Italien), ”Drive my car” (Japan), ”Världens värsta människa” (Norge).

KF: Jag kompisröstar naturligtvis på Norge, men jag tror att Japan vinner. ”Drive my car” har många tunga nomineringar, och är inte bara oerhört lång utan också oerhört mänsklig och vacker.

SH: ”Drive my car” har tagit amerikanska filmkritiker med storm och dess Oscarnomineringar i tunga klasser visar att den har fångat Hollywoods uppmärksamhet bortom bara kritiker. Jag tror att den vinner, men bäst i kategorin är ”Världens värsta människa”.

JOA: Japanska ”Drive my car” har seglat upp som favorit. Men Joachim Triers norska film har gått hem bättre på biograferna i USA. Kanske föredrar amerikaner en mer lättsam (men väldigt smart) romantisk komedi?

Foto

”Dune”, ”Nightmare Alley”, ”The power of the dog”, ”The tragedy of Macbeth”, ”West Side story”.

KF: ”Dune” var ju en dröm för ögonen. Men det var även ”The power of the dog”. Och ingen kvinna har någonsin vunnit det här priset (endast en har varit nominerad). Så jag tippar, dock med viss tvekan, Ari Wegner för Jane Campions majestätiskt tjusiga västern.

SH: Eftersom storyn i ”Dune” hade svårt att engagera mig njöt jag av allt ögongodis i stället. Där spelar Greig Frasers foto en stor roll. Både majestätiskt och ibland klaustrofobiskt mörkt.

JOA: Hollywood tippar ”The power of the dog” eller ”Dune”. Jag tycker ”Nightmare Alley” var snyggast av de nominerade filmerna.

Klippning

”Don’t look up”, ”Dune”, ”King Richard”, ”The power of the dog”, ”Tick, tick… Boom!”.

KF: Prisen för klippning och bästa film går ganska ofta hand i hand, och det talar för ”The power of the dog”. Men för att variera mig säger jag ”Dune” här.

SH: Det gäller inte bara att plåta all överväldigande scenografi och suveräna skådisar och sedan lägga miljoner på effekterna. Man måste även föra berättelsen framåt på ett sätt som gör att publiken hänger med och engageras. Där spelar klippningen stor roll och evige Denis Villeneuve-medarbetaren Joe Walker ser ut att belönas för sin insats.

JOA: Det är här påkostad action som ”Dune” brukar vinna. Jag är mer imponerad hur man klippt ihop musiknumren i ”Tick, tick… Boom!”.

helskärm ”Dune”.

Originalmusik

”Don’t look up”, ”Dune”, ”Encanto”, ”Parallella mödrar”, ”The power of the dog”.

KF: Även här står jag och väger mellan ”Dune” och ”The power of the dog”. Men frågan är om inte ”Dunes” musik, av Hans Zimmer, ändå var lite vassare.

SH: Jag tror att Hans Zimmer kommer att få en ny Oscar att ställa bredvid statyetten som han vann för ”Lejonkungen” 1995. Ett oerhört ambitiöst soundtrack till ”Dune”.

JOA: Hans Zimmers musik till ”Dune” är mäktigast, Jonny Greenwoods till ”The power of the dog” snyggast. Någon av dem vinner.

Sång

"Be alive” (”King Richard”), ”Dos oruguitas” (”Encanto”), ”Down to joy” (”Belfast”), ”No time to die” (”No time to die”), ”Somehow you do” (”Four good days”).

KF: ”Dos oruguitas” är fin, men att inte satsa på ”We don’t talk about Bruno” var ett STORT misstag av Disney. Billie Eilish och Finneas O’Connell vinner med sin klassiskt Bond-iga Bond-låt.

SH: 14:e gången som Diane Warren är nominerad, nu för missbrukardramat ”Four good days”. Vi säger väl som vanligt att vinner hon den här gången är det för lång och trogen tjänst, inte för låten i sig. Jag tror på Billie Eilish.

JOA: Billie Eilishs James Bond-tema har varit ute längst och fastnat hos de flesta. Han är förmodligen chanslös här, men det vore kul att se alltid surmulne Van Morrison ta emot priset för sin låt till ”Belfast”.

Makeup och hår

”Cruella”, ”Dune”, ”En prins i New York 2”, ”The eyes of Tammy Faye”, ”House of Gucci”.

KF: Kul med svenskar bakom två nomineringar. ”House of Gucci” blev lite för mycket maskerad för mig, men Stellan Skarsgårds fettförvandling i ”Dune” skulle jag gärna se vinna. Tror dock tyvärr att de hårdsminkade excesserna i ”The eyes of Tammy Faye” blir svårslagna.

SH: Jag håller på ”Dune”, det skulle vara välförtjänt. Men bäst till ligger ”The eyes of Tammy Faye” och det är imponerande arbete där, dels med alla peruker och proteser, dels med att fånga 80- och 90-talsstilen i frisyrer och makeup.

JOA: Dubbla chanser till svensk Oscarsvinst. Tror aningen mer på förvandlingen av Stellan Skarsgård i ”Dune” än den av Jared Leto i ”House of Gucci”. Skulle dock inte bli förvånad om Eva von Bahr/Love Larson blir blåsta av ”The eyes of Tammy Faye”, förvandlingen av Jessica Chastain har blviit en snackis på sistone.

helskärm

Publisert: Publicerad: 26 mars 2022 kl. 15.24

