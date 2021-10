Tramsig Venom försöker göra barnslig komedi av blodbaden

Publicerad: I dag 13.30 Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Tom Hardy och Woody Harrelson.

Venom: Let there be carnage

Regi Andy Serkis , med Tom Hardy , Michelle Williams, Woody Harrelson , Naomie Harris, Stephen Graham.

KOMEDI Blodbad och buller. En tragisk historia om kärleksbrist och ensamhet. Berättad som komedi.

I första filmen blev journalisten Eddie Brock (Tom Hardy) förvandlad till Venom. En symbiot från rymden flyttade in i hans kropp och tar ibland över hans hela person. I uppföljaren möter vi dem när de tjafsar hemma ansikte mot ansikte, som i en sitcom. Venom sticker ut sitt fula tryne och grälar på Eddie som inte vill låta honom äta människohjärnor.

Venom har superkrafter och är våldsam. Han är också skrämmande smart, har fotografiskt minne och kopplar upp sig mot datorer. Filmen kan därför hoppa över all logik och förklaringar. Venom kan allt. Vidare till nästa actionscener med specialeffekter som slåss mot varandra. 2000-talets tristaste filmtekniska framsteg.

helskärm Woody Harrelson i ”Venom: Let there be carnage”.

helskärm ”Venom: Let there be carnage”.

På skurksidan överspelar Woody Harrelson seriemördaren Cletus Kasady. I prologen möter vi honom och hans älskade Frances på ett ondskefullt barnhem. Hämnd väntar.

Försöken till humoristiskt tjatter är i samma anda som den roligare Marvel-kollegan Deadpool. Skickliga britter som Tom Hardy, Naomie Harris och Stephen Graham ger all tyngd de kan, men dramat väger lätt.

”Venom: Let there be carnage” är ibland rå, men mest trams. Som att titta på ungar i sandlådan som slår sönder sina leksaksbilar med hammare.

Publisert: Publicerad: 21 oktober 2021 kl. 13.30