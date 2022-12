Fantastiska bilder men tunn intrig i uppföljaren till Avatar

Tar lång tid på sig utan att ha mycket att säga

helskärm Jake lär sig rida på nya varelser.

Avatar: The way of water

Regi James Cameron, med Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Kate Winslet.

Andra resan genom rymden till Pandora är, som första Avatar, en häftig bioupplevelse. Spektakulära bilder, en del gripande intensitet och action. Men filmen tar för lång tid på sig utan att ha mycket att säga.

ÄVENTYR Långt borta. Och nära.

På månen Pandora lever Jake Scully och Neytiri ett lyckligt familjeliv som ledare för sin klan av na´vi. De har barn i olika åldrar, ungar med skilda styrkor och bekymmer. Alla är blå och långa och flyger på drakliknande vidunder, men de pratar som tonåringar i dagens Kalifornien. Och problemen kunde varit från vilken gammal folksaga som helst.

Föräldrar och barn. En mer rebellisk lillebror som vill få uppskattning. Oroliga fäder som överbeskyddar. Döttrar som medlar och har magiska krafter.

Den inledande idyllen hotas direkt. Pandora anfalls av en flotta rymdskepp från jorden, bland annat med amerikanska marinsoldater som hittat ett sätt att ta sig förbi Pandoras försvar. Na´vi och deras livsstil är hotade, och familjen Scully flyr för att skydda sin klan av skogs-na´vi. Långt borta på främmande öar lever revfolk i nära samspel med havet och dess invånare. Där söker vår hjältefamilj lugn och ska lära sig ett nytt sätt att leva.

Men hoten är, förstås, inte över.

Första ”Avatar” (2009) blev en stor comeback för 3D på biograferna, och fick många regissörer att vilja använda tekniken. ”The way of water” har också en del minnesvärda scener som gör sig mycket bra i 3D, särskilt i vattnet när familjen Scully måste lära sig fridyka och tillbringa mer och mer tid under havsytan. Det är imponerande bilder, men det pågår för länge.

Precis som första filmen hyllar ”The way of water” djur och natur, visar hur de mänskliga inkräktarna förstör världar och utrotar med kortsiktigt vinstintresse. Tonårige Lo´ak blir vän med en gigantisk simmande tulkun. Det visar sig att revfolket Metkayina lever i samspel med de fredliga tulkun, valar som är duktiga på matematik och musik. Sägs det.

Det finns magiska träd. Sådana har de också byggt upp i Disneys Animal Kingdom med ett Pandoraland där man bland annat kan åka ”Avatar Rite of passage”. Vi som gjort den kan känna igen det animerade havet och kusterna i ”The way of water”.

Allt ingår i Camerons världsbygge där Allmodern Eywa utstrålar en kraft, som vissa i filmen står i närmare kontakt med.

Saga och samhällsdebatt mixas. Metkayinas sätt att ladda för strid liknar maoris haka-dans på Nya Zeeland. Filmen visar detaljerat en hänsynslös slakt på tulkun, som för tankarna till valjakt eller tjurfäktning. Andra scener påminner om James Camerons tidigare storfilmer, som ”Titanic” och ”Avgrunden”. Påkostad filmteknik.

”The way of water” är 3 timmar och 12 minuter lång. Sista timmen är stark, men innan dess finns det långsamma funderingar som marinerar under oceaner av tid. Ändå tar filmberättandet enkla genvägar för att snabbt få figurerna på plats för konfrontation.

Dock. En fest för ögonen som påminner om biografens förmåga att ta oss med till andra världar.

Filmen har biopremiär 14 december.

helskärm Likartade föräldraproblem.

