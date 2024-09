6 festivalvinnare i Venedig du måste se

Omskakande abortfilm, Oscarsfavorit – och lite svenskt

Publicerad 2023-09-08

plus Följ share-arrow Dela unsave Spara

I helgen delas årets Guldlejonet ut, det finaste priset på Venedigs stjärnspäckade filmfestival. Aftonbladet Nöjes filmprofiler har plockat ut ett gäng bra vinnare från det senaste decenniet.

Förra årets vinnare är en dokumentär om fotografen Nan Goldins liv och karriär. Det handlar även om hennes kamp mot den ökända familjen Sackler, som anses ligga bakom de senaste årens överdosepidemi i USA. Goldin är dock mer intressant som fotograf än som aktivist. Vardagsbilderna från kultur-, nöjes- och hbtq-världen i New York är i all sin enkelhet ofta fantastiska. (Jan-Olov Andersson)

Finns att hyra, ingår i utbudet hos C More och Cineasterna.

expand-left helskärm ”Omständigheter”.

2021 års vinnare är baserad på en självbiografisk bok av Nobelprisvinnaren Annie Ernaux och utspelar sig i 60-talets Frankrike. Anne (Anamaria Vartolomei) är en ung litteraturstudent som när hon upptäcker att hon är med barn ser alla sina drömmar försvinna. Under sin skakande slutsträcka blir filmen en fysisk thriller med inslag av ren kroppsskräck. (Karolina Fjellborg)

Finns att hyra, ingår i Cineasternas utbud.

expand-left helskärm ”Nomadland”.

pullquote En film som verkligen kryper in under skinnet på en

2020 års vinnare handlar om nutida nomader. De är ofta 60+. Inte missbrukare, de vill bara leva ett fritt liv och åker runt i USA i sina husbilar eller vans och bor här och där på camping- eller parkeringsplatser. Vi följer främst änkan Fern (Frances McDormand). En film som verkligen kryper in under skinnet på en, om man låter sig vaggas in i det lite långsamma tempot. Chloe Zhaos film vann även tre Oscars. (Jan-Olov Andersson)

Finns att hyra, ingår i utbudet hos Disney +.

Alfonso Cuarón har gjort mästerlig filmpoesi av sina barndomsminnen i 2018 års vinnare. En skildring av hans egen uppväxt i en stor lägenhet i en övre medelklassfamilj i stadsdelen Roma i 1970-talets Mexiko City. I underbara svartvita bilder, med ofta långa tagningar, och mycket känslosamt, rullas vardagslivet upp. (Jan-Olov Andersson)

Finns på Netflix.

expand-left helskärm ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”.

2014 års vinnare är av Roy Andersson, en film som imponerar mer rent filmtekniskt än vad den känslomässigt berör. Den har 39 tablåer med fast kamera, det är folket i scenen som får röra på sig. Dystra färgskalor. Över huvud taget glåmiga miljöer. Men här finns åtskilliga scener som lockar till skratt; Andersson har en härligt makaber humor. (Jan-Olov Andersson)

Finns att hyra.

expand-left helskärm ”Somewhere”.

pullquote Underhållande och sorgligt, trots klichéerna

I 2010 års vinnare har Sofia Coppola gjort det alldeles för enkelt för sig, i berättelsen om Hollywoodstjärnan Johnny Marco (Stephen Dorff) som plötsligt blir tvungen att ta hand om sin dotter (Elle Fanning) i några veckor. Men hon fyller ändå sin film med träffsäkra betraktelser om hur ensamt och bisarrt det ibland måste vara att vara kändis. Underhållande och sorgligt, trots klichéerna. (Emma Gray Munthe)

Finns att hyra.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och Twitter för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.