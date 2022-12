Nya ”Avatar” får positiva reaktioner: Sista timmen är ”fantastisk”

Första kommentarerna ute

Av: TT

Publicerad: I dag 03.20 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

De första pressreaktionerna har börjat strömma ut på sociala medier efter att utvalda journalister fått se ”Avatar: The way of water”.

Åtminstone ser det snyggt ut, skriver de.

James Camerons första av flera planerade uppföljare har försenats flera gånger och det har gått mer än ett årtionde sedan ”Avatar” bländade publiken med 3D-bio, dåtidens nymodighet.

Även denna gång ser det åtminstone snyggt ut, enligt recensenterna.

”Jag försöker att undvika överdrifter, men jag har aldrig sett något som liknar det här från en teknisk, visuell synvinkel”, skriver Mike Ryan från Uproxx, en amerikansk nöjessajt.

helskärm Den nya avatarfilmen verkar imponera visuellt, enligt de journalister som sett den. Pressbild från Disney.

Enligt Variety och The Hollywood Reporter, som samlat de spridda kommentarerna, är reaktionerna övervägande positiva, men värt att notera är att det inte rör sig om recensioner, utan en slags övergripande tidiga intryck. ”Fenomenal”, ”häpnadsväckande” och ”otrolig” är beskrivningar som förekommer.

Tessa Smith, som skriver för sajter som Screenrant och Wealth of Geeks tycker att filmen levererar både när det gäller action och hjärta.

helskärm James Cameron på premiären i London.

”Tvivla aldrig på James Cameron”, skriver hon.

Men filmkritikern Scott Mantz är lite mer återhållen i sin sammanfattning, även om han också är imponerad av det rent visuella.

”Själva berättelsen är svagare än den första (filmen) och den känns utdragen på 3 timmar och 10 minuter”, skriver han men avslutar med att sista timmen är ”fantastisk”.

De mer genomgående synpunkterna släpps när recensionsembargot lyfter den 13 december. ”Avatar: The way of water” har premiär den 14:e.