Här är höstens svenska filmpremiärer

Mikael Forsell/TT

Uppdaterad 09:49 | Publicerad 09:04

Efter en filmvår utan inhemska publikdragare är hösten späckad med svenska biopremiärer – fler än 30 stycken.

Mikael Persbrandt spelar FN-chef i ”Hammarskjöld”, Tuva Novotny hamnar mitt i katastrofen i ”Avgrunden” och Lukas Moodysson återvänder till kollektivet i ”Tillsammans 99”.

Här är höstens svenska filmpremiärer:

Augusti

”Canceled” (premiär 25/8).

Den andra Joakim Lundell-producerade skräckfilmen – efter ”Feed”. Den här gången blir spökjägarna canceled.

”Vem är du Mamma Mu” (25/8).

Mamma Mu och Kråkan återvänder med ett nytt animerat äventyr, den här gången vill de sätta upp en mu-sikal. Johan Ulveson och Rachel Molin gör rösterna.

helskärm Tuva Novotny i "Avgrunden". Pressbild.

September

”Son of the mullah” (1/9).

Ny dokumentär av Nahid Persson Sarvestani om regimkritisk iransk journalist.

”En dag och en halv” (1/9, premiär på Netflix).

Fares Fares regidebuterar med ett drama om en man (Alexej Manvelov) som tar sin ex-fru (Alma Pöysti) gisslan för att få träffa sin dotter.

”And the king said, what a fantastic machine” (1/9).

Dokumentär av Axel Danielson och Maximilien van Aertryck om vad den rörliga bilden har ställt till med för mänskligheten.

”Drömmen om Djenné” (8/9).

Dokumentär om ensamstående Elisabet som tar språnget och flyttar till sin kusin i Mali i Västafrika.

”Make democracy great again” (8/9).

Producenten Jan Scherman och regissören John Lundberg ringer i varningsklockan för demokratins framtid i ny dokumentär.

”After work” (15/9).

Dokumentär av Erik Gandini om arbetets roll i våra liv och vad som händer när det försvinner.

”Avgrunden” (15/9).

Katastroffilm, med Tuva Novotny i huvudrollen, som utspelar sig i Kiruna där marken plötsligt börjar skaka under fötterna.

”Hypermoon” (29/9).

Regissören Mia Engberg skildrar på sitt speciella sätt ett år av sjukdom med kameran i handen.

helskärm Många av skådespelarna från "Tillsammans" är tillbaka när Lukas Moodysson återvänder till kollektivet, 24 år senare. Pressbild.

Oktober

”Tillsammans 99” (13/10).

Lukas Moodysson återvänder till kollektivet från ”Tillsammans”, 24 år senare – alltså 1999. Med nästan alla originalskådespelarna, minus bland annat bortgångne Michael Nyqvist.

”Karusell” (20/10).

Lagom till halloween kommer denna läskiga film med Omar Rudberg i huvudrollen. Några ungdomar får vara helt själva på Liseberg en natt – men de är inte ensamma.

”Labor” (20/10).

Drama om svenska Hanna som drar till San Francisco och brottas med sina kval när hon blir sexarbetare.

”Nelly Rapp – dödens spegel” (20/10).

I den andra filmen om Martin Widmarks barnboksfigur ger sig Nelly ut i Svartskogen för att leta efter Dödens spegel.

”Vintersaga” (20/10).

24 dokumentära nedslag av regissören Carl Olsson i det frusna Vintersverige där det stora vemodet rullar in.

”Paradiset brinner” (27/10).

Ida Engvoll spelar huvudrollen i drama om tre unga systrar som lever ensamma och får sköta sig själva när deras mamma försvinner i långa perioder. Regidebut för Mika Gustafson.

November

”Jakt” (3/11).

Drama om tre män (Magnus Krepper, Ardalan Esmaili och Jens Hultén) som åker på jaktresa. Men så försvinner plötsligt alla djuren.

”Somliga går med trasiga skor” (17/11).

Dokumentär av Magnus Gertten om Cornelis Vreeswijk, holländaren som blev en av våra mest folkkära svenska artister.

”Syndabocken (24/11).

Drama som utspelar sig i den svenska e-gamingkolonin på Malta. Axel Peterséns film får världspremiär på filmfestival i Toronto.

helskärm Malin Åkerman och David Hellenius under inspelningen av "Ett sista race" som får premiär på juldagen. Arkivbild.

December

”Knyckertz & snutjakten” (1/12).

SVT:s populära julkalender från 2021 får en uppföljare på bio, med David Sundin i huvudrollen. Snuten i titeln är en hund.

”Amina” (1/12)

Drama om en mamma som en gång varit en lovande MMA-fajter. Nu vill hon tillbaka till oktagonen.

”Bamse och världens minsta äventyr” (22/12).

Nalle-Maja får i sig XYZ-saft och blir alldeles... pytteliten. Hur ska de andra hitta henne? Rolf Lassgård gör rösten som Bamse.

”Ett sista race” (25/12).

Bilactionkomedi med David Hellenius och Malin Åkerman, Hollywoodsvenskan som gör sin andra film med regissören Edward af Sillén.

”Hammarskjöld” (25/12).

Mikael Persbrandt spelar den svenska diplomaten som dog på sin post som FN:s generalsekreterare i Kongo 1961.

helskärm Mikael Persbrandt som Dag Hammarskjöld i "Hammarskjöld", som har premiär på juldagen. Pressbild.

Under hösten

”Konferensen” (Ej fastställt, premiär på Netflix).

Mats Strandbergs skräckroman blir film på Netflix med Katia Winter, Adam Lundgren och Eva Melander i rollerna.

”Tack och förlåt” (Ej fastställt, premiär på Netflix).

Lisa Aschans nya film är en komedi om en höggravid kvinna som lever kärnfamiljslivet, men blir lämnad och måste ta hjälp av sina omogna syster.

Fotnot: Listan är inte fullständig, utan ett urval.