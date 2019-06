Filmrecensioner + FÖLJ

Agatha Christie möter Adam Sandler i Netflix ”Murder mystery”

Foto: Scott Yamano/Netflix. Jennifer Aniston och Adam Sandler i ”Murder mystery”.

avKarolina Fjellborg

FILM 14 juni 2019 09:15

FILMRECENSION Adam Sandler och Jennifer Aniston spelar ett amerikanskt par som hamnar i centrum för en europeisk Agatha Christie-intrig, i Netflix ”Murder mystery”.

++

Murder mystery

Regi Kyle Newacheck, med bl a Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton, David Walliams, Adeel Akhtar och Terence Stamp.

MYSTERIEKOMEDI Agatha Christie har så att säga fått Adam Sandler-behandlingen i "Murder mystery". En mysteriekomedi som James Vanderbilt ("Zodiac") tydligen skrev manuset till för en herrans massa år sedan, och nu äntligen har fått gjord som en del av Sandlers superavtal med Netflix.

Sandler, som även är producent, spelar den patrullerande New York-polisen Nick Spitz, som inte har vågat berätta för sin fru – hårfrisörskan Audrey (Jennifer Aniston) – att hans planer på att bli kriminalare och få en löneförhöjning precis gick i stöpet.

Paret hade inte råd med någon smekmånad till Europa när de gifte sig för 15 år sedan, och de har egentligen inte nu heller, men för husfridens, samvetets och kanske även självkänslans skull bokar Nick nu till slut biljetterna, och han och Audrey sätter sig på ett plan med destination Spanien.

Deras resplaner blir dock ändrade då Audrey, som smyger in till första klass-avdelningen på natten, träffar den stilige och mystiske aristokraten Charles Cavendish (Luke Evans), som bjuder med dem som gäster till en familjesammankomst på en enorm lyxjakt – för att reta sin svinrike, åldrande morbror Malcolm Quince (Terence Stamp), som har snott hans flickvän (Shioli Kutsuna) och nu ska gifta sig med henne.

Nick och Audrey kliver ombord som udda amerikanska arbetarklassfåglar bland en liten exklusiv skara välbärgade högdjur – bland andra en skådespelerska (Gemma Arterton), en afrikansk överste (John Kani), en Ali G-liknande "maharadja" (Adeel Akhtar) och miljardären Quince förbisedde son (David Walliams). Det dröjer dock inte länge förrän någon mördas, tätt följd av en till, och så vidare, och nu måste Nick och Audrey jobba tillsammans för att hitta den, eller de, skyldiga – och framför allt rentvå sina egna namn eftersom de genast blir huvudmisstänkta.

Filmen har småroligt med anrika deckarschabloner, och Sandler och Aniston – som tidigare har spelat mot varandra i "Min låtsasfru" ("Just go with it") – utgör ett sympatiskt par.

Det räcker för att göra "Murder mystery" till ett okej slötittaralternativ en regnig sommarkväll – även om varken mysteriet eller humorn direkt bländar.



”Murder mystery” har premiär på Netflix den 14 juni.

