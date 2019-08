Andie MacDowell + FÖLJ

Härligt makaber humor i ny skräckkomedi

avJan-Olov Andersson

23 augusti 2019 09:36

+++

Ready or not

Regi Matt Bettinelli-Olpin, Tylet Gillett, med Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell.

skräckkomedi

Foto: Fox Searchlight ”Ready or not”.

En svart skräckkomedi om en Kurragömma-lek som helt spårar ur.

”Ready or not” är filmen för de som gillar makaber humor.

Efter masskjutningarna i Dayton, Ohio och El Paso, Texas, stoppade filmbolaget premiären på filmen ”The hunt” i USA. Det är, verkar det som, en blandning av satir och thriller, om hur några vanliga människor jagas av stenrika människor som försöker skjuta ihjäl dem, som en rolig sport, fast det är på liv och död.

Ett begripligt beslut att stoppa premiären just dessa dagar, med tanke på vad som hade hänt. Om och när filmen någonsin får premiär, återstår att se.

President Donald Trump rasade förstås också över filmen.

”Ready or not” från ett annat filmbolag verkar liksom ha gått under radarn, för det är en skräckkomedi delvis på samma tema.

Kanske har den slunkit genom det moralnätet då den är lite svårt att genrebestämma och för att inte några kända namn är inblandade, utom Andie MacDowell, som spelar svärmor till huvudpersonen Grace (Samara Weaving).

Hon kommer från enkla och trassliga förhållanden och gifter nu in sig i en stenrik familj. Inte för att hon är ute efter pengar, utan för att hon helt enkelt vill tillhöra en familj, få kärlek, känna att hon är viktig. Detta trots att hon anar att familjen är lite knasig.

Knasig är bara förnamnet. De har gjort sig en förmögenhet på gammaldags brädspel, liknande Monopol. Och är besatta av just spel. Alla som gifter in sig i familjen, måste efter bröllopet, när gästerna gått hem, delta i en lek som väljs genom att bruden, i det här fallet, drar ett kort. Nu råkar hon dra fel kort, som innebär att man ska leka Kurragömma. Vad hon inte vet, men snart förstår, är att leken då går ut på att döda henne före gryningen…

Det slottsliknande huset familjen bor i är fyllt av hemliga rum och gångar och överallt finns gammaldags vapen. Grace beväpnar sig och tänker inte ge upp hur enkelt som helst…

Här finns en hel del kul och makabra skämt om hur extrem rikedom förstör människor. Ibland är det spännande, ibland lite larvigt och överdrivet. Men aldrig tråkigt. Extremt blodigt och våldsamt. Och i 27-åriga Samara Weaving, hennes farbror är Hugo Weaving från ”Matrix”-filmerna, ser vi en blivande stjärna.

Glöm inte att gilla Nöjesbladet FILM på Facebook för filmnyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.

PODD: TV-historiens läskigaste ögonblick

I podden ”Världens bästa tv” pratar vi om vilket som egentligen har varit det läskigaste ögonblicket i TV-historien.

Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

LÄS OCKSÅ En skruvad och störd feberdröm i skogen

LÄS OCKSÅ Actionpackad fantasy i Katternas rike