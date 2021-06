Harrison Ford skadad under inspelning

Stjärnan skadad i slagsmålsscen i ”Indiana Jones 5”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Harrison Ford skadade sig under repetitionerna av en slagsmålsscen i nya Indiana Jones-filmen. Arkivbild. Visa mer Foto: Peter Kramer/AP/TT

Skådespelaren Harrison Ford skadades under en slagsmålsscen vid inspelningen av ”Indiana Jones 5”. Nu ändras inspelningsschemat medan stjärnan får behandling.

Det var under en repetition inför en slagsmålsscen i kommande Indiana Jones-filmen som den nu 78-årige skådespelaren Harrison Ford skadade sin ena axel, rapporterar Deadline.

Hur allvarligt han skadats är okänt men enligt filmens regissör, James Mangold, kommer man nu planera om inspelningarna så att arbetet kan fortsätta medan skådespelaren behandlas.

Fick benet krossat

Det är inte första gången Harrison Ford skadar sig under en inspelningen. Redan i första Indiana Jones-filmen som kom ut 1981, ”Jakten på den försvunna skatten”, var olyckan framme när han skadade korsbandet i höger knä. Under inspelningen av “Indiana Jones och de fördömdas tempel”, några år senare, skadade han ryggen under en ridtur på en elefant och behövde opereras.

Under 2014 skadades han allvarligt när hans ben bröts av en hydraulisk dörr ombord på rymdskeppet Millennium Falcon under inspelningen av Star Wars: The Force Awakens, även känd som Star Wars: Episod VII.

15 år sedan senast

Inspelningen av den femte Indiana Jones-filmen startade tidigare under juni och filmas i Storbritannien. Vid sin sida har Ford även skådespelarna Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson och Thomas Kretschmann.

Filmen planeras att släppas i slutet på juli 2022, men man kommer nu att se över produktionens planering under de kommande veckorna.

Den senaste filmen, ”Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, kom ut för nästan 15 år sedan.

Publisert: Publicerad: 23 juni 2021 kl. 20.59