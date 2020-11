Dolly Parton är härlig i en ganska förfärlig julfilm

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 23 november 2020 kl. 13.23

Foto: Netflix. ”Dolly Parton's christmas on the square”.

FILMRECENSION Dolly Parton har skrivit låtarna och spelar en ängel i vit strassklänning. Så långt, allt gott.

Men resten...

Dolly Parton's christmas on the square

Regi Debbie Allen, med Christine Baranski, Dolly Parton, Jenifer Lewis, Josh Segarra, Jeanine Mason, Mary Lane Haskell, Treat Williams.

FAMILJEMUSIKAL Det finns, minst, 99 anledningar att älska Dolly Parton. Men den här julmusikalen av den gamla skolan – som hon har skrivit 14 nya låtar till, varit med och producerat och också spelar en av rollerna i – är tyvärr inte en av dem.

Skådeplatsen är den pittoreska, men skriande artificiella småstaden Fullerville, dit den rika, Scrooge-liknande Regina (Christine Baranski) har återvänt efter sin pappas död, för att vräka alla invånare lagom till jul, eftersom marken ska säljas och staden förvandlas till ett jättelikt köpcentrum.

Men – ängeln Angel (Parton) och hennes lärling Felicity (Jeanine Mason) griper in, för att få Regina på andra tankar. Och en hård och bitter människa mjuknar, förlåter och försonas med sitt förflutna.

Tänk en blandning av ”En julsaga”, ”Livet är underbart” och diverse klassiska julfilmsingredienser, toppat med en nypa dålig smak och en diskutabel bakgrundshistoria kring tonårsgraviditet och tvångsadoption. Allt dränkt i glasyr så söt att tänderna spricker.

”Dolly Parton's christmas on the square” hade varit direkt hiskelig, om det inte vore för rutinerade Baranski och givetvis Dolly Parton själv, som levererar fina bitar och sprider härligt kitschig julstämning, i strassklänning och glittriga platåstövlar.



”Dolly Parton's christmas on the square” finns att streama på Netflix nu.

