Lina Hedlund + FÖLJ

Efter Alcazar: Lina Hedlund satsar solo i Melodifestivalen

Nöjesbladet avslöjar: Ställer upp i tävlingen – för sjätte gången

MELODIFESTIVALEN 14 november 2018 06:43

När Alcazar lägger ner på nyårsafton satsar Lina Hedlund solo.

Nöjesbladet kan avslöja att hon ställer upp i Melodifestivalen 2019.

– Hon ska göra en modern popschlagerlåt, säger en källa med god insyn.

På nyårsafton gör Alcazar sin sista spelning på Cirkus i Stockholm. Efter 20 år läger discogruppen ner, efter att under hösten ha spelat sin avskedsshow över stora delar av Sverige.

Lina Hedlund, 40, har varit en del av discogruppen sedan 2007, men nu kan Nöjesbladet avslöja att hon satsar solo i vår. Och det kickstartar med en plats i Melodifestivalen 2019.

Foto: Stina Stjernkvist/TT NYHETSBYRÅN Lina Hedlund.

”Fansen vill ha”

Flera väl insatta källor bekräftar att hon har fått en plats i tävlingen.

– Ja, det stämmer. Hon ska göra en modern popschlagerlåt, säger en källa med god insyn.

– Fansen vill ha den typen av musik med i tävlingen, det syntes tydligt med Jessica Anderssons ”Party voice” som låg kvar på radiokanalernas spellistor till långt efter sommaren. Men det är inte så många i Sverige som kan och vill göra den genren på ett bra sätt. Därför kommer Lina bli perfekt, säger en annan uppgiftslämnare.

Skriven av Dotter

Enligt Nöjesbladets källor ska Lina Hedlunds tävlingsbidrag vara skriven av bland andra Johanna Jansson som tävlade i Melodifestivalen 2018 under sitt artistnamn Dotter.

Det blir totalt sjätte gången som Lina Hedlund ställer upp i Melodifestivalen. 2002 tävlade hon tillsammans med sin syster Hanna Hedlund med låten ”Big time party”, året därpå ställde hon upp solo med ”Nothing can stop me”. Därefter har hon tävlat tre gånger med Alcazar, 2009 med ”Sty the night”, 2010 med ”Headlines och 2014 med ”Blame it on the disco”.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2019 Enligt Nöjesbladets källor 1. The lovers of Valdaro (Från talangjakten P4 Nästa) 2. Oscar Enestad 3. Arvingarna 4. Wiktoria Johansson 5. Nano Omar 6. Jan Malmsjö 7. Anton Hagman 8. Vlad Reiser 9. Bishara Morad 10. Ann-Louise Hanson 11. Jon Henrik Fjällgren 12. Lina Hedlund (låt av Johanna ”Dotter” Jansson) Högaktuella, nära en plats i tävlingen: John Lundvik Magnus Carlsson Margaret I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Förra året avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand. LÄS MER

De har varit med i Melodifestivalen flest gånger 00:46

LÄS OCKSÅ Slutet närmar sig för Alcazar: ”Det har varit kaos”

LÄS OCKSÅ Svenska kändisparen – vem tjänar bäst?

14 november 2018 06:43