Jan Malmsjös lättnad: ”Skönt att slippa fängelset”

Veteranen lycklig över sjätteplatsen i Melodifestivalen

avLinn Elmervik , Torbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 10 februari 2019 00:14

MALMÖ. Äntligen är det över.

Jan Malmsjö, 86, är lättad över att han åkte ur Melodifestivalen.

– Det ska bli skönt att slippa det här fängelset, säger han.

Jan Malmsjö, 86, är inte besviken över sjätteplatsen i Melodifestivalen.

Han pustar ut.

Efter direktsändningen tackade skådespelaren och artisten gudarna för röstningsresultatet och att han slipper fortsätta tävla i finalen eller Andra chansen.

– Jag är lättad att slippa härifrån. Genomlättad. Det är som att en sten har fallit från mitt bröst. Jag är jättelycklig och min sjätteplats betyder att jag slipper vara med mer. Det var så här jag trodde det skulle bli, säger han.

Så du är inte besviken?

– Nej, nej, nej. Jag hade hoppats att det skulle gå så här, för att slippa en fortsättning.

”Jag hör inte hit”

Jan Malmsjö är säker: Trots att han tävlat två gånger är Melodifestivalen inget för honom.

– Det var mer som en gimmick eftersom det var 50 år sedan jag var med. Det är inte min grej. Det är inte min stuga alls. Jag hör inte hit. Det är för ungdomarna. Alla de sex har framtiden framför sig. Karriären ligger och väntar på dem. Min karriär är över för länge sedan.

Det har varit en tuff vecka för Malmsjö. Han har tappat text på scen gång på gång under repetitionerna och kämpat för att orka med de långa dagarna. Skådespelaren har knappt haft kul.

– So and so. Det har mest varit jobb. Jag har tänkt: ”varför gör jag det här?” Det är så skönt att det är över, säger han.

Stöttades av Marie

Samtidigt har han stöttats av frun och skådespelaren Marie Göranzon, 76, som inte varit på plats i Malmö utan hejat på håll från Stockholm.

– Jag pratade med henne efter sändningen. Hon hade stått bakom en dörr och tittat försiktigt på tv:n.

Jan Malmsjö tävlade i Melodifestivalen första gången med ”Hej clown” 1969. Då kom han på en andraplats. I år hamnade han näst sist i sin deltävling, strax före Oscar Enestad.

Han har tidigare berättat för Nöjesbladet att han nyligen bestämt sig för att pensionera sig, men att Melodifestivalens exekutive producent Christer Björkman övertalade honom att tacka ja till programmet.

– Jag förstår inte riktigt vad jag har med de här ungdomarna att göra, men Anderz Wrethov skrev den här låten speciellt till mig och så kom Christer Björkman med sin charm och övertalade mig. Han behövde inte smickra mig, han har den här vänliga mjuka sidan.

Foto: Robin Lorentz-Allard Jan Malmsjö på scen i Melodifestivalen med ”Leva livet”.

Resultat deltävling 2 i Malmö

Till final:

Malou Prytz ”I do me”

Hanna Ferm och Liamoo ”Hold you”

Till andra chansen:

Vlad Reiser ”Nakna i regnet”

Andreas Johnson ”Army of us”

Utslagna:

Margaret ”Tempo”

Jan Malmsjö ”Leva livet”

Oscar Enestad ”I love it”

