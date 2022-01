Klart: Härifrån ska Mello 2022 sändas

Live Nation bekräftar arenan för första deltävlingen: Globen

helskärm Oscar Zia.

Klart i sista minuten: Första deltävlingen av Melodifestivalen 2022 kommer att hållas i Avicii arena, också känd som Globen.

Men finalen kan fortfarande komma att hållas i Friends arena.

Den första Mello-deltävlingen kommer att hållas i Avicii arena, också känd som Globen. Det meddelas i ett pressmeddelande från Live Nation bara en vecka innan repetitionerna i arenan måste dra igång för att tv-sändningen ska kunna genomföras.

Som Aftonbladet tidigare har avslöjat har SVT och medarrangörerna Live Nation och All things live inte haft någon reservplan i händelse av att turnén skulle ställas in och började därför inte leta efter någon reservarena förrän en och en halv vecka in i januari.

Inga uppgifter om övriga deltävlingar

Live Nation planerar fortfarande för att kunna sända finalen från Friends arena i Solna, men nämner inget om de övriga deltävlingarna.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna släppa upp biljetter till den första deltävlingen, som genomförs på Avicii Arena. Vi följer utvecklingen noga och då läget kan förändras snabbt väljer vi att nu fokusera på den första deltävlingen, säger Peter Uksila, Projektledare för Melodifestivalen på Live Nation i pressmeddelandet.

Anette Brattström, som är SVT:s chef för Melodifestivalen säger i en kommentar att de måste få återkomma angående arena när det gäller övriga sändningar, men säger om Globen:

– Avicii arena är ett utmärkt val som premiärarena. Den ger oss förutsättningar att göra en fullskalig tv-produktion. Arenan har också förutsättningar för personal och medverkande att kunna hålla avstånd enligt rådande restriktioner.

Kravet: ishockeyarena

Fredag 14 januari gick SVT ut med att hela Melodifestivalens turné 2022 ställs in på grund av att coronarestriktionerna gjorde det olämpligt att ta ut det enorma arrangemanget på vägarna.

Istället meddelades att samtliga sex tv-sända shower och dess repetitioner skulle genomföras i en arena i Stockholmsområdet. Kravspecifikationen från SVT och medarrangörerna Live Nation och All things live var tydliga:

– Vi säger att det som vi kommer med ska kunna rymmas i en ishockeyarena. För det är den typen av arena som är mest frekvent i Sverige och som också kan ta emot en så här stor och omfattande produktion, sa Melodifestivalens projektledare på SVT Anette Brattström då.

2021 genomfördes samtliga Melodifestivalens sändningar från Annexet i Stockholm helt utan publik på grund av mycket strikta coronarestriktioner. Inför 2022 gick SVT ut med att man planerade för en turné. Tävlingen skulle genomföras med deltävlingar i Malmö, Göteborg, Linköping och Lidköping, en semifinal i Örnsköldsvik och finalen i Friends arena i Solna.

