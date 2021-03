Shirley Clamp tvingad till sjukvård precis före sändning

Melodifestivalens programledare drabbad av allergisk reaktion

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 06 mars 2021 kl. 18.55

Uppdaterad: 06 mars 2021 kl. 19.20

Foto: Claudio Bresciani Shirley Clamp och Christer Björkman leder Melodifestivalens Andra chansen i kväll

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Shirley Clamp får sjukvård i kulisserna – knappt två timmar innan sändning.

Melodifestivalen-programledaren har drabbats av en allergisk reaktion.

”Har rengöring på nu och ska lägga is på innan showen must go on....”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Shirley Clamp, 48, leder Andra chansen tillsammans med Christer Björkman, 63, klockan 20:00.

Med bara två timmar kvar innan livesändningen visar programledaren på Instagram hur hon får sjukvård bakom scenen och att hon plåstras om och vårdas på sitt ena öra.

SVT bekräftar för Aftonbladet att Shirley Clamp har drabbats av en allergisk reaktion.

”Allergisk mot mycket”

Programledaren hälsar själv i ett sms till Aftonbladet:

”Jag är allergisk mot mycket och reagerade helt enkelt... Har rengöring på nu och ska lägga is på innan showen must go on....”.

Vad som orsakade reaktionen är oklart i nuläget.

”Vi vet inte exakt vad det är hon reagerat på, hon är allergisk mot många olika saker”, skriver Lovisa van der Schoot, pressansvarig på SVT, i ett sms.

Foto: TT / Instagram Shirley Clamp fick en allergisk reaktion bara timmar innan sändningen

