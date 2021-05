Övergångsstället utanför arenan vann

Markus Larsson om andra semifinalen i Eurovision

Publicerad: 21 maj 2021 kl. 00.10

Uppdaterad: 21 maj 2021 kl. 00.47

ROTTERDAM. Summering:

En av de tristaste semifinalerna i modern tid.

Och det var Finland som räddade showen.

”Waterloo, I was defeated, you won the war...”

Utanför arenan Ahoy finns det ett lattjo övergångsställe.

Vid grönt ljus spelas Abbas ”Waterloo”, och inte bara det:

Den gröna och androgyna figuren vickar dessutom på höfterna i takt till musiken. Det är lite som stå och titta på Islands bidrag.

Under torsdagen promenerade jag fram och tillbaka över vägen flera gånger, fram och tillbaka, fram och tillbaka.

Kvällens enda riktiga tolvpoängare

Skorna fick nöta nederländsk asfalt till Agnetas och Anni-Frids sammantvinnade röster. En sann skrattfest.

Övergångsstället var kvällens enda riktiga tolvpoängare. Det levererade faktiskt bättre underhållning än själva tv-programmet. Mycket som visades hade lätt kunnat ersättas av en svartruta.

Rätt låtar gick för övrigt vidare. Det skulle ha varit en rasande skandal om Schweiz, Bulgarien och Island hade missat finalen.

Konkurrensen var inte direkt mördande. Dessutom är Finland med i matchen. Jag lyssnar helst på grannlandets bidrag med öronproppar, men sändningen fick en nödvändig elektrisk stöt när Blind Channel uppträdde. Annars hade programmet fått ligga i respirator.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Blind Channel, Finland.

Att försöka tippa ESC är lika tacksamt som att prata om klimatkrisen med Donald Trump. I år finns det inte heller någon självklar vinnare på förhand. Men i den lilla interna nordiska kampen får Tusse och Sverige till och med se upp med Finland på lördag.

Egentligen är kanske musiken sekundär i år.

I Rotterdam är Eurovision song contest framför allt ett test. Går det att anordna stora internationella evenemang under en pandemi?

Hittills är svaret ja.

ESC kan bli en tävling mellan olika musikvideor

Det är ovant och lite omtumlande att vara omgiven av tusentals andra människor, men området runt Ahoy känns också säkert och vettigt planerat.

Eller så säkert det nu kan bli. Coronasmittan är ett ständigt närvarande bakgrundsljud. Hittills har bara Islands bidrag tvingats ställa in på grund av viruset, men det kan naturligtvis bli fler innan finalen.

Nu skadas inte tv-programmet nämnvärt mycket om några bidrag får sätta sig i karantän. Publiken får se ett bandat framträdande i stället, vilket ju funkade alldeles utmärkt för islänningarna.

Det kan väcka intressanta diskussioner om hur viktigt det egentligen är med att vara på plats. I framtiden kan ESC bli en tävling mellan olika musikvideor om det så krävs.

I många fall är vi redan där.

FAKTA Larssons läckraste Schweiz, Island, Bulgarien och Finlands metalshow. Det fanns inte mycket mer att hänga i granen. Larssons varning

Finland störtade om Sverige hos spelbolagen direkt efter semifinalen. Tusse tippas nu sluta på trettonde plats. Känslan att ”Voices” hamnat på efterkälken blir allt större här i Rotterdam. LÄS MER

De här gick vidare i den andra semifinalen:

Albanien: Anxhela Peristeri – ”Karma”

Serbien: Hurricane – ”Loco loco”

Bulgarien: Victoria – ”Growing up is getting old”

Moldavien: Natalia Gordienko – ”Sugar”

Portugal: Black Mamba – ”Love is on my side”

Island: Dadi og Gagnamagnid – ”10 years”

San Marino: Senhit – ”Adrenalina”

Schweiz: Gjons Tears – ”Tout l'univers”

Grekland: Stefania – ”Last dance”

Finland: Blind Channel – ”Dark side”

... och de här åkte ut:

Estland: Uku Suviste – ”The lucky one”

Tjeckien: Benny Cristo – ”Omaga”

Österrike: Vincent Bueno – ”Amen”

Polen: Rafal – ”The ride”

Georgien: Tornike Kipiani – ”You”

Lettland: Samanta Tina – ”The moon is rising”

Danmark: Fyr og Flamme – ”Øve os på hinanden”

Publicerad: 21 maj 2021 kl. 00.10

