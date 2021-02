Paul Rey: ”Sjukt jobbigt att vara ifrån henne”

Lämnar nyfödda dottern och frun hemma i Malmö

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 23.49

Han sjunger om sin nyfödda dotter.

Nu plågas Paul Rey över att vara ifrån henne under Melodifestivalen.

– Det är tortyr, också för att jag vet att jag ska vara borta från henne en hel vecka, säger han.

Det är nyfödda dottern som är den saknade pusselbiten Paul Rey, 28, sjunger om när han tävlar i Melodifestivalen med ”The missing piece”.

– Jag sjunger om hur mer komplett jag känner mig nu när jag har henne och om alla känslor man har inför att bli förälder. Låten är väldigt personlig för mig.

”Det tuffaste jag gjort”

Lilla Lima Léle föddes i slutet av november och Mello-veckan i Stockholm är första gången Paul Rey är ifrån dottern sedan födseln.

– Det är verkligen sjukt jobbigt att vara ifrån henne, mycket värre än man kunde förvänta sig. Det första Facetime-samtalet i tisdags kväll var bland det tuffaste jag gjort, att få höra och se henne och inte kunna hålla i henne. Det är tortyr, också för att jag vet att jag ska vara borta från henne en hel vecka, säger han.

Paul Reys fru Dalia, 28, och dottern kommer inte till Stockholm för att heja.

– Nej tyvärr. Eftersom de inte kan hänga med backstage eller vid scenen så känns det inte bra att det skulle vara inlåsta på något hotellrum. Jag har dessutom ett fullt schema och sena kvällar, så de är hemma i Malmö och har det bättre där, säger han.

Foto: Lotte_Fernvall Paul Rey.

