Dotters irritation efter genrepet: Jag har slagits för låtens titel

”Quirky och väldigt jag” – Trots önskemål: Vägrade ändra ”Little tot”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 22.32

Uppdaterad: 12 februari 2021 kl. 23.28

ANNEXET. Dotter har fått kämpa för att behålla sin låttitel ”Little tot”.

Hon vägrade ge med sig – trots invändningar.

– För mig har det varit självklart hela tiden.

Johanna ”Dotter” Jansson, 33, är märkbart irriterad över att låttiteln kommer på tal under presskonferensen efter fredagskvällens genrep.

Hon känner inte igen sig när Aftonbladet frågar om man inte lätt kan snubbla på orden när man säger ”Little tot”.

– Jag har alltid känt att ”Little tot” är så himla självklart. Jag tycker att det är quirky och väldigt jag, och den hade varit väldigt tråkigt om den hade hetat ”You don’t wanna be like us”. Jag förstår egentligen inte vad som är så himla dumt med det, för det blir ju en snackis.

Foto: Peter Wixtröm Johanna ”Dotter” Jansson under presskonferensen på fredagskvällen.

Foto: Peter Wixtröm Dotter på genrepet inför Melodifestivalen 2021.

Slagits för den

Hon säger att hon är nöjd med titeln. Men hon har också tvingats slåss för den.

– Ja det har jag, absolut, Men för mig har det varit självklart hela tiden.

Hon säger själv att det inte har varit ”jättemånga som har älskat titeln”.

–Men jag kan inte se vilken annan titel det skulle ha varit än ”You dont wanna be like us”, och den låter så otrolig tråkig. Det låter som en demo som ligger och skräpar i ens Dropbox-pitchmapp som det aldrig hände något med. Så det hade jag aldrig tillåtit.

Foto: Peter Wixtröm Dotter.

